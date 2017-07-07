Merkez'den bankalara kritik uyarı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bankaları döviz swaplı mevduat konusunda uyardığı belirtildi.

Bloomberg’e bilgi veren 2 bankacılık kaynağı, Merkez Bankası’nın 5-6 Temmuz tarihlerinde Ankara’da bazı bankaların Hazine’den sorumlu yetkilileri ile yapılan görüşmelerde bankacılara döviz swaplı mevduatlar konusunda rahatsız olduklarını iletildiği kaydetti.



Toplantılara katılan bankacılardan biri, TCMB’nin döviz swap mevduatlarından rahatsızlıklarını ilettiklerini, ayrıca bu işlemlere son verilmesini istedikleri izlenemini aldığını söyledi. Aynı kaynak bu işlemler nedeniyle Döviz Tevdiat Hesapları’nın daha yüksek, TL mevduatların ise daha düşük göründüğünü belirtti.



Akbank 5 Temmuz itibariyle döviz mevduat swaplarına son verdi. Konu hakkında bilgi veren bir kaynak, ürünü TL mevduat cazibesinin artması ve arbitraj imkanının azalması nedeniyle sonlandırdıklarını söyledi.



Döviz swaplı mevduat, TL mevduata göre daha yüksek faiz getirisi elde etmek isteyen yatırımcılar için bankalar tarafından geliştirilen bir finansal ürün.