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Merkez Bankasından 10 mesaj

İş dünyası temsilcileri ile biraraya gelen Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya önemli mesajlar verdi

08 Şubat 2018 Perşembe 09:33
Merkez Bankasından 10 mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizlerin indirilmesi konusunda önce Merkez Bankası, BDDK ve kamu bankalarının aktif rol alması çağrısında bulundu. İş dünyası ile bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 10 önemli başlıkta ekonominin gücünü koruduğu mesajını verdi:

* Ekonomik istikrarı bütün aktörler sahiplenmeli, TL istikrarlı seyir izliyor, risk primi düştü, güven arttı.

* Öncü göstergeler güçlü büyümeye işaret ediyor.

* Enflasyonun düşmesi için fiyat istikrarı şart.

* Eldeki bütün araçları etkin şekilde kullanacağız.

* Yerli-yabancı yatırım talebi artıyor.

* Kalıcı istikrar için yapısal alanlarda ortak çaba adımları sürecek.

* Fiyat istikrarının kalıcı olması için ortak çaba gerekiyor.

* Yapısal sorunlarla birlikte mücadele etmeliyiz.

* Fiyat istikrarı toplumsal refah açısından büyük önem taşıyor.

* Firmaların bilançoları, bankaların pozisyonu güçlü.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 09:33
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