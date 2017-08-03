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Merkez Bankası toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 998 milyon dolar arttı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:18
Merkez Bankası toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 28 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 998 milyon dolar artarak 106 milyar 762 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 643 milyon dolar artarak 85 milyar 823 milyon dolardan 87 milyar 466 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervlerinde 28 Temmuz haftasında 355 milyon dolar artışla 18 milyar 941 milyon dolardan 19 milyar 296 milyon dolara çıktı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:18
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