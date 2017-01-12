Merkez Bankası rezervleri arttı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 6 Ocak ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 883 milyon dolar artarak 96 milyar 934 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 92 milyar 51 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 14 milyar 51 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

1 HAFTALIK ARTIŞ



Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyar 883 milyon dolar yükselişle 110 milyar 985 milyon dolar oldu.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar) :

