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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz oranını sabit tuttu.

26 Ekim 2017 Perşembe 14:11
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonuçlandı. Buna göre Merkez Bankası, politika faizlerini değiştirmedi ve politika faizini yüzde 8 seviyesinde sabit tuttu.

Kararın ardından dolarda hafif bir yukarı hareket izleniyor. Karardan önce 3.7730 TL seviyelerinde olan dolar kararın hemen ardından 3.7830 TL seviyesine yükseldi.  

Merkez Bankası'ndan faizlerle ilgili yapılan açıklama şöyle: 

Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi sabit tutulmasına karar vermiştir:

a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25,

b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8.
c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 12,25.

YÜKSEK ENFLASYON RİSK OLUŞTURUYOR

Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiğine işaret ettiği belirtilen açıklamada, iç talepteki iyileşme devam ederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir. Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 14:11
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  2. Merkez Bankası faiz kararı
  • sancarsancar6 sa önce
    yıllarca bize eski hükümetlere faizci, rantiyeci diye küfrettirdiniz. Demek ki ergene karı boşama hikayesi, dışardan konuşmayla olmuyormuş. Adamlara attığınız iftiranın hakkını nasıl ödiceniz.
  • BelliBelli6 sa önce
    Faiz üretmeyen bir sistemin sonucudur
  • vatansevervatansever7 sa önce
    hani faizler inecekti.faiz lobisi bi ekonomik manipulasyon yapınca hemen geri adım atıyorsunuz bu gidişle ekonomimizi çok inek gibi sağarlar.bu başımızda faiz hassasiyeti bulunmayan yöneticiler yüzünden :(
  • AdmAdm8 sa önce
    .... Paranin dolastigi her sistemin kullanim sekli, kari ve geri odeme zamani var.
  • yusuf 02 yusuf 02 9 sa önce
    Enflasyon oranı kadar faiz olması gerekmiyor mu?
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