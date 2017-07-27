Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Yüksek enflasyon nedeniyle para politikasında sıkı duruşunu koruyan TCMB, beklendiği gibi faiz oranlarını değiştirmedi.



Geç likidite penceresi (GLP) faizini yüzde 12.25 seviyesinde tutan TCMB; politika faizini yüzde 8, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç alma faizini yüzde 7.25, koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizini de yüzde 9.25 seviyesinde bıraktı.



TCMB son olarak nisan ayında enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla geç likidite penceresi (GLP) faizini 50 baz puan artırarak yüzde 12.25'e yükseltmişti.



Enflasyon görünümünde iyileşme olana kadar faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Bazı ekonomistler, enflasyondaki gerilemenin yıl sonuna doğru olacağı varsayımı ile

TCMB'nin yılın son ayında kısmi bir gevşeme yapabileceği görüşünde.



PPK'dan yapılan açıklama şöyle:



Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir. İç talepte iyileşme gözlenirken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyet gücünü korumaktadır. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.



Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen, enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir.



Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.



Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.