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Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi

TCMB Başkanı Çetinkaya, "Enflasyonun 2017 yıl sonunda yüzde 8,7 olarak gerçekleşeceğini; 2018 yıl sonunda ise yüzde 6,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi.

01 Ağustos 2017 Salı 11:06
Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bu yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısında, "Son aylarda küresel risk iştahındaki olumlu seyir ve yaşanan maliyet yönlü gelişmelerin sınırlayıcı etkisine rağmen, enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve yakın zamanda toplam talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisindeki azalma, fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmakta. Bu nedenle enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz." dedi.

"Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun yüzde 5’lik hedefe kademeli olarak yakınsayacağını" belirten Çetinkaya, "2017 yıl sonunda yüzde 8,7 olarak gerçekleşeceğini; 2018 yıl sonunda ise yüzde 6,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Murat Çetinkaya, "2017 yıl sonu enflasyon tahminimizi Nisan Enflasyon Raporu’na göre 0,2 puan yukarı yönlü güncellerken; 2018 yıl sonu enflasyon tahminimizi ise değiştirmedik." dedi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:06
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