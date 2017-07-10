Merkez Bankası 77 uzman yardımcısı alacak

TCMB'nin konu ile ilgili ilanına göre, tam zamanlı ve kadrolu çalışmak üzere belirli bölümlere uzmanlar alınacak.

Adaylık için son başvuru tarihi 17 Temmuz olarak belirlendi. Adaylarda Aranan Özellikler şu şekilde sıralandı:

- Belirtilen alanlarda lisans ya da yüksek lisans mezunu olmak,

- 01.01.1987 ve sonrasında doğmuş olmak (Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz),

- İyi derecede İngilizce bilmek,

- Sözel ve yazılı anlama ve ifade yeteneğine sahip olmak,

- Matematiksel akıl yürütme yeteneği yüksek olmak,

- Eleştirel düşünme becerisine sahip olmak,

- Problem çözme ve analiz yönleri güçlü olmak.

Adayların çalışma yerleri ise şöyle olacak:

- Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü (2 kişi)

- Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü (6 kişi)

- Emisyon Genel Müdürlüğü (5 kişi)

- İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (12 kişi)

- İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü (10 kişi)

- İstanbul Merkez Bankacılığı Eğitim ve Araştırma Merkezi (1 kişi)

- İstatistik Genel Müdürlüğü (9 kişi)

- Muhasebe Genel Müdürlüğü (5 kişi)

- Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü (5 kişi)

- Piyasalar Genel Müdürlüğü (15 kişi)

- Strateji ve Kurumsal Yönetim Genel Müdürlüğü (5 kişi)

- Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü (2 kişi)