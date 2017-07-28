Merkez adım adım İstanbul'a yaklaşıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde Ataşehir’de hayata geçirilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nde (İFM) yer alan Merkez Bankası binası yapımı için ilk oturumunda YDA İnşaat, 445 milyon 144 bin 524 lira teklif etti.

İFM’nin kamu ayağındaki çalışmalar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) binalarının temelleri atılmıştı. Ancak Merkez Bankası binası için Şubat ve Nisan aylarında düzenlenen ihaleler, rekabetin oluşmaması ve tekliflerin yeterli bulunmaması üzerine iptal edilmişti.

İFM’nin ortasında

Merkez Bankası Hizmet Binası, 15 bin 960 metrekarede ve 55 katlı olarak hayata geçirilecek. Ayrıca proje içinde ofis, ticaret alanı, otel de yer alacak.

Milliyet'te yer alan habere göre, 55 katlı planlanan Merkez Bankası hizmet binası, 258 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak. İFM’nin tam ortasında yer alan parselde binanın en üst 18 katı Merkez Bankası’na ait olacak. Yüklenici firmanın inşaat alanı da 160 bin 196 metrekare olacak.

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, ihalenin ikinci oturumunu 1 hafta sonra gerçekleştirip ihaleyi kazanan ilgili yükleniciyi açıklayacaklarını belirtti. Yapımları süren BDDK ve SPK binaları ardınndan Merkez Bankası ihalesiyle Finans Merkezi için önemli bir adım daha atılmış olduğunu belirten Turan, “Yaklaşık 3 milyon metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek Finans Merkezinin 768 bin metrekarelik bölümü idaremizce inşa edilecek” dedi.

BDDK ve SPK da ihale edilmişti

TOKİ, yapımı süren BDDK ile SPK binaları için de ‘Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli’ uygulamıştı. BDDK binası için YDA Grup, 1 milyar 861 milyon lira üzerinden 372 milyon 200 bin lira arsa payı taahhüt etmişti. SPK binası için de Kuruluş-Sersim iş ortaklığı 915 milyon 417 bin lira üzerinden 215 milyon 123 bin lira önermişti.