Meşhur filozof sert konuştu: "Merkel'in vizyonu ve prensibi yok, kaypak denilebilir"

Güney Koreli yazar, kültür kuramcısı ve Filozof Byung-Chul Han, 2014 yılında Almanya'da yayınlanan Zeit Wissen (Zeit Bilim) dergisinin Mayıs sayısı için gazeteciler Niels Boeing ve Andreas Liebert'a bir röportaj verdi. Aşk ve pürüzsüzlük bağlamında konuşan Han, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Röportajı Aylık dergisi Türkçe'ye tercüme etti.

"LİKE ÇAĞINDA YAŞIYORUZ, DİSLİKE YOK!"

"Like (beğeniyorum) çağında yaşıyoruz. Facebook'da 'dislike' (beğenmiyorum) seçimi yok, yalnız 'like'. Ve bu 'like' iletişimi hızlandırıyor, 'dislike' ise iletişimde tutukluğa sebeb olur. Bir yaralama olayı da iletişimi durdurur. Sanat bile günümüzde yaralamak istemiyor. Jeff Koons'un heykellerinde yara yok, kırık yok, çatlak yok, kesici kenar yok, dikiş de yok. Her şey yusyuvarlak bir intiba veriyor - Jeff Koons'un sanatında hedef pürüzsüz yüzeydir. Günümüzde bir hoşluk kültürü oluşmak üzere. Bunu politikayla da ilişkilendirebilirim" diyen Han, bu politika anlayışının en tipik örneklerinden birinin Angela Merkel olduğunu söyledi.

"MERKEL'İN VİZYONU PRENSİBİ YOK!"

"Politika da bugün büyük oynamaktan kaçınıyor. Bir hoş tutma politikası oluşuyor. Bunun tipik politikacısı kimdir? Belki Angela Merkel. Zaten bundan dolayı bu kadar seviliyor. Görünürde hiç bir prensibi, vizyonu olmayan biri. Sokağa bakıyor, ve sokaktaki havaya göre görüşünü değiştiriveriyor. Fukushima nükleer felaketinden sonra aniden nükleer enerjiye karşı. Hakkında kaypak denilebilir. İşte günümüzde politikanın 'düzlüğü'." diyen Byung-Chul Han, şunları kaydetti:

"SİYASET ALTERNATİF TEKLİF ETMEYE MECBURDUR"

"Düz cilt, düz sanat ve düz politika arasında ilginç bir bağlantı var. Empati manasında siyasi aksiyon bir vizyona ve büyük oynamaya muhtaç. Yaralayabilmeli. Ama günümüz dümdüz politikası bunu yapmıyor. Sırf Angela Merkel değil, umumi halde mevcut politikacılar buna muktedir değil. Sistemin hoş hempaları olmaktan başka fonksiyonları yok. Sistemin arızalandığı yerde ve alternatifsizliğin yapmacık güzellemesi altında tamirat yapıyorlar. Ama siyaset alternatif teklif etmeye mecburdur. Yoksa diktatörlükten farkı kalmaz. Bugün Neoliberalizmin diktatörlüğünde yaşıyoruz. Neoliberalizimde herkes kendi özünün girişimcisi. Marks'ın zamanında kapitalizmin tamamen başka bir işleyiş strüktürü-yapısı vardı. Ekonomi fabrika sahipleri ve fabrika işçilerinden ibaretti ve hiçbir fabrika işçisi kendi özünün girişimcisi değildi. Dış kaynaklı bir sömürü vardı. Bugün öz sömürü uygulanıyor - ferdî gerçekleşme illüzyonu içinde ben kendi kendimi sömürüyorum."