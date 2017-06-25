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Merkel'in gerisinde kalınca Erdoğan'a saldırdı

Almanya'da yapılacak seçimler öncesi Angela Merkel'in 14 puan gerisinde bulunan Martin Schulz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya başladı.

25 Haziran 2017 Pazar 15:59
Merkel'in gerisinde kalınca Erdoğan'a saldırdı

SON ANKETTE FARK 14 PUAN

Almanya'da Eylül ayında yapılacak milletvekilleri öncesi yapılan anketlere göre, Angela Merkel'in partisi, Martin Schulz'un partisinin 14 puan önünde. Makasın açılması nedeniyle seçim kampanyasını yoğun bir şekilde sürdüren Martin Schulz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya başladı.

Avrupa Birliği'nin daha güçlü bir hale gelmesi gerektiğini söyleyen Schulz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı otoriter bir lider olarak gördüğünü söyledi.

ERDOĞAN, TRUMP VE PUTİN

Martin Schulz, Passauer Neue Presse'e yaptığı açıklamada "Avrupa'yı yeniden canlandırmak önemli. G-20'de otokrat yöneticiler gibi davranan liderler var. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin gibi" diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 15:59
  1. Martin Schulz
  2. Almanya
  3. Angela Merkel
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Avrupa Birliği
  • osmanoğlu2023osmanoğlu20233 dk önce
    bu kerata Başkanımızın Cumhurbaşkanı olmadığını ne zaman kimden öğrenecek..?Başkan yaptık çünkü filistinide arakanıda somaliyideyönlendireckkiümmet yanlız olmadıklarını hissetsinler!
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