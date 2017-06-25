Merkel'in gerisinde kalınca Erdoğan'a saldırdı

SON ANKETTE FARK 14 PUAN

Almanya'da Eylül ayında yapılacak milletvekilleri öncesi yapılan anketlere göre, Angela Merkel'in partisi, Martin Schulz'un partisinin 14 puan önünde. Makasın açılması nedeniyle seçim kampanyasını yoğun bir şekilde sürdüren Martin Schulz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya başladı.

Avrupa Birliği'nin daha güçlü bir hale gelmesi gerektiğini söyleyen Schulz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı otoriter bir lider olarak gördüğünü söyledi.

ERDOĞAN, TRUMP VE PUTİN

Martin Schulz, Passauer Neue Presse'e yaptığı açıklamada "Avrupa'yı yeniden canlandırmak önemli. G-20'de otokrat yöneticiler gibi davranan liderler var. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin gibi" diye konuştu.