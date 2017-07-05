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Merkel'in ellerindeki şoke eden ayrıntı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Çin ile ikili anlaşmalara imza attığı törende muhabirlerin dikkatini bir ayrıntı çekti.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:00
Merkel'in ellerindeki şoke eden ayrıntı

G-20 Liderler Zirvesi öncesi Çin devlet Başkanı Şi Jinping'i ağırlayan Almanya bir dizi anlaşmaya imza attı. Karşılıklı anlaşmaların Berlin'de düzenlenen törenle imzalandığı anlarda ve sonrasında yapılan gezilerde haber ajansları da oradaydı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı'nın birarada olduğu anlarda AP haber ajansı muhabiri Merkel'in ellerine dikkat çekti. Angela Merkel'in tırnaklarının oldukça bakımsız ve adeta koparılmış gibi görüntüsü 'Merkel tırnaklarını mı yiyor?' sorusunu gündeme getirdi.

Başbakan Angela Merkel'in parmaklarının bir kısmında ufak yaralar olduğu da görüldü.  




Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:00
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