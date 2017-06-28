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Merkel'in döner keyfi: Önce kesti sonra yedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri Meclis Grubu'na bağlı Orta Ölçekli İşletmeler Birliği'nin düzenlediği şenliğe katıldı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:00
Merkel'in döner keyfi: Önce kesti sonra yedi

Burada şirketlerin kurduğu stantları gezen Angela Merkel, döner üreticisi Türk şirketinin standında döner kesti. Çalışanlarla kısa süre sohbet de eden Merkel, kestiği dönerden tatmayı da ihmal etmedi.

İŞSİZLİK VURGUSU

Başbakan Merkel, şenlikte yaptığı konuşmada ise hükümetin orta ölçekli şirketler için yoğun çalışmalar yaptığını söyledi. "Yasalar çıkarmakla istihdam oluşmaz" diyen Merkel, şirketler kurmanın, piyasada tutunmanın ve insanları işe almanın yasalarla düzenlenemeyeceğini, bunun yerine şirketleri güçlendirmek gerektiğini belirtti.

Partisinin 12 yıldan bu yana iktidarda olduğuna işaret eden Angela Merkel, bu sürede işsizlerin sayısının azaltıldığını, yeni borçlanma olmadığını ve bürokrasiyi azalttıklarını savundu.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 12:00
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