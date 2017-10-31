Merkel, Türkiye'ye yapılacak yardıma engel olmanın derdinde

Almanv Spiegel dergisinin haberine göre, Türkiye'ye mülteciler konusunda yardım eden AB ülkelerinden Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa ve İsveç'ten AB Komisyonu'na gönderilen bir mektupta Türkiye'ye yapılacak olan yardımda kesintiye gidilmesinin yer aldığı iddia etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel bir taraftan Türkiye ile AB arasında yapılan mülteci anlaşmasını savunurken diğer taraftan da Türkiye'ye yapılacak 3 milyar Euro'luk ikinci ödemede paketinin ödemeyi yapacak ülkelerin kesintiye gitmeleri için diplomatik atak başlatmasının arkasında yatan gerçeğin Türkiye'de tutuklu bulanan Almanların serbest bırakılması için Türkiye'ye baskı uygulamak olduğuna vurgu yapıldı.

2015 yılında Türkiye üzerinden farklı milletlere mensup 856 bin 723 kişi AB ülkelerine kaçak yollardan giriş yapması ardından AB ile Türkiye arasında yapılan göçmen anlaşmasının ardından Türkiye'ye verilecek olan 6 milyar Euro'nun üç milyara yakın olan bölümü ödendi. Anlaşmanın ardından Türkiye'den AB ülkelerine kaçak göç durmuş, Türkiye üzerinde AB ülkelerine gidenleri Türkiye geri kabul ederek anlaşmanın şartlarını yerine getirmişti.