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Merkel'in bu halini görenler şoke oldu!

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan bir fotoğrafçı Almanya Başbakanı Angela Merkel'in fotoğrafıyla şirketinin tanıtımını yaptı.

18 Ocak 2018 Perşembe 14:17
Merkel'in bu halini görenler şoke oldu!

Alman fotoğrafçı Pöschl, yaptığı reklam fotoğrafıyla insanları provoke etmek istediğini söyledi.

Fotoğrafçı aldığı tepkilerin yüzde 95'inin olumlu olduğunu söyledi. Pöschl, "Tepki gösteren yüzde 5 ile iyi şekilde baş edebiliyorum" yorumunda bulundu.

Merkel'li ilanın altında "Partner arayışınızda başarıya ulaşmanız için" yazısı bulunuyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugünlerde kendisine koalisyon partneri aramakla meşgul... Alman fotoğrafçı, "Onun için de şu anda siyasi bir partner bulmak hiç kolay değil" yorumunda bulundu.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 14:17
  1. Alman fotoğrafçı Pöschl
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