Merkel'in asıl derdi bakın neymiş!

Almanya’nın yaklaşık 4,5 milyon tirajlı günlük bulvar gazetesi ‘Bild’ dün piyasaya çıkan sayısında Almanya-Türkiye arasında yaşananları manşete taşıdı. Bild gazetesi 2 ve 3. sayfalarında, tam sayfa iki ülke arasında yaşanan krize geniş yer verdi. Gazete manşetinde “Erdoğan artık tatilcileri mi tutukluyor” başlığını kullanarak karalama kampanyası başlattı.

Tatile gidecekleri uyardılar

Haddini aşan Bild, haberinde Türkiye’ye tatile gidecek olanları uyardı. Türkiye'nin artık güvenli, hukuk ülkesi olmadığını, siyasi krizin giderek gerginleştiği iftirasını attı. Gazete ikinci sayfa haberinde Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Alman halkını seyahat ve güvenlik açısından uyarmak zorunda kaldığını yazdı. Bakan Gabriel'in ‘Türkiye’ye seyahat edecek olanların başına neler gelebileceğini söylemek zorunda kaldık. En son tutuklanan Alman insan hakları aktivisti Peter Steudtner’in keyfi tutuklanması ülkede hukuk ve güvenliğin kalmadığını gösteriyor’ sözlerine yer verdi. Ancak gazete, Alman ajanın Büyükada’daki darbe toplantısında yakalandığını okuyucularından sakladı.

Seçim yatırımı yapıyorlar

Türkiye’ye saldıran Merkel hükümetinin bahanesi Büyükada’da suçüstü yakalanan ajanları gibi görünse de gerçek hiç de öyle değil. Almanya, eylül ayında yapılacak parlamento seçimlerine hazırlanıyor. Merkel hükümeti diğer Avrupa Birliği üyesi Hollanda, Danimarka ve Fransa'da olduğu gibi Türk düşmanlığı yaparak biraz daha fazla oy toplamaya çalışıyor.

“Türkiye’yi biz durdururuz”

Ortak projelerin durdurulacağı ve ekonomik yaptırım uygulanacağı yönündeki tehditleri Türkiye’yi etkilemiyor. Buna rağmen Alman politikacıların seçimler planlayarak yaptıkları açıklamalar ülke kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. Seçim kampanyalarını bir kenara bırakan bazı siyasetçilerin tek dertleri Türkiye olmuş durumda. “Türkiye’yi biz durdururuz” gibi mantık dışı kampanyalarla seçmenin karşısına çıkan siyasetçiler bile var.

Silah anlaşması tehdidi

Türkiye’nin son dönemde milli ve yerli savunma atağını unutan Almanya zor durumda kaldı. Gazete, Türkiye ile büyüyen gerginlik nedeniyle Almanya'nın Ankara ile arasındaki silah anlaşmalarını askıya aldığını yazdı. Habere göre karar, yürürlükte olan anlaşmaların yanı sıra planlama aşamasında olan silah projelerini de kapsıyor. Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı açıklamada Almanya hükümetinin Türkiye'den gelen tüm silah projesi başvurularının yeniden gözden geçirileceğini söyledi. Savunma sanayiinde Almanya’ya herhangi bir bağımlığı olmayan Türkiye son olarak Rusya ile S 400 füzeleri için görüşmelerini sürdürüyor.

Baştan aşağı asparagas

Alman gizli servisine yakınlığıyla bilinen Bild gazetesinde yayımlanan başka bir haberde ise, Almanya'da okuyan ve tatil için Türkiye'ye gelen kız öğrencilerin zorla evlendirildiği iddia edildi. İyice zıvanadan çıkan ve akıl almaz yalanlara başvuran gazete, habere hiçbir kaynak gösteremedi. Türkleri açıkça Türkiye'ye karşı provokatif eyleme davet etti.

Hadsiz benzetme

Gazete iç sayfa manşetinde “Merkel Türkiye’de Alman esirlerin hürriyetine kavuşması için yeterli çalışıyor mu?” sorusunu sorarak krizi daha da büyütme çabasına girişti. Üçüncü sayfada ise Alman siyasetçilerin görüşlerine yer verildi. Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schaueble “Türkiye’de yaşananlar aynı eski Doğu Almanya rejimini hatırlatıyor. Keyfi tutuklamalar aynı eskiden Doğu Almanya’da başına bir iş gelirse kimse sana yardımcı olamaz. Türkiye bu oyundan vazgeçmezse halkımıza söylemek zorundayız Türkiye tatili, seyahatı için garanti veremeyiz. Gidenler riski kendi alır” şeklinde küstah açıklamalarda bulundu.

Bir de Türk olacak

Uyum Bakanı Aydan Özoğuz, “Türkiye’nin bu kadar hesap edilemez duruma geleceğini tahmin edemezdim. Başkaları keyfi tutuklanırken nasıl rahatsız olmadan Türkiye’de tatil yapılabilir’ diyerek karalama kampanyasına destek verdi.

Akıl vermeye kalktı

PKK, FETÖ ve DHKP-C’li teröristler hakkında tek bir yargı kararı veremeyen federal yargıçlar da harekete geçti. Türk yargısına müdahale edip akıl vermeye kalkışan Alman Hakimler Birliği Başkanı Rehbehn, Neue Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarına yönelik suçlamaların bağımsız bir şekilde soruşturulabileceğine dair pek bir umut kalmadığını belirterek, “Keyfi tutuklamalar artık kestirilemeyecek noktaya geldi, hukuk devletine yaraşır etkin bir kontrol sistemi büyük ölçüde devre dışı kaldı” şeklinde konuştu.

650 milyon lira yatırım

“Hiç kimseye yatırım yapması tavsiyesi veremeyiz” sözleriyle yabancı yatırımcıyı Türkiye’den uzaklaştırmak isteyen Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’e en büyük cevabı, ülkesinin önde gelen şirketlerinden Bosch verdi. Firmanın Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, “Geçen yıl Türkiye'ye 750 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bosch'un globalinde Türkiye 4. en büyük yatırımı çekmiştir. Türkiye bizim için çok önemli. Bu yıl Türkiye'ye grup olarak 650 milyon lira yatırım yapıyoruz ve bu yatırımın aslan payı da Bursa'ya gelecek” dedi.