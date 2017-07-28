Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AB Komisyonu Başkanı Merkel'in aradığını görünce bakın ne yaptı!

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in basın toplantısı sırasında gelen telefonuna cevap vermedi.

28 Temmuz 2017 Cuma 08:31
AB Komisyonu Başkanı Merkel'in aradığını görünce bakın ne yaptı!

Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bugün Brüksel'de görüşen Jean Claude Juncker´in telefonu, Fico ile basın toplantısı için kameraların karşısına geçtiği esnada çaldı. Telefonunun sesini duyan Juncker, “Pardon, eşim arıyor” dedikten sonra telefonunun ekranına bakınca, arayan kişinin eşi olmadığını anladı.

GÜLÜŞTÜLER

Arayan kişinin Almanya Başbakanı Angela Merkel olduğunu gören Juncker, “Hayır, arayan Bayan Merkel'di” dedi. Bunun üzerine Robert Fico başta olmak üzere, Juncker ve beraberindekiler gülüştü.

Şu anda tatilde olan Merkel'in Juncker'i neden aradığı merak konusu olurken, Alman basını Merkel'in Avrupa Birliği’nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı´nın Avusturya ve Slovenya’nın başvurusuna yönelik olarak ülkelerindeki sığınma taleplerini reddedebileceği yönündeki kararı olabileceğini yazdı.

MERKEL ARADI JUNCKER KAPADI

Juncker cephesinden Merkel´in neden aradığı konusunda açıklama yapılmadı. Olayı haberleştiren Alman basını ise, esprili bir şekilde “Merkel aradı, Juncker telefonu yüzüne kapadı” başlığını kullandı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 08:31
  1. merkel
  2. juncker
  3. Avrupa Birliği Komisyonu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldız futbolcu formadaki Haç işaretinden dolayı takımdan ayrıldı
    1. Yıldız futbolcu formadaki Haç..
    2. Sur'u gönderilen terörist bakın kim..
    3. Bebeği en az 2 yıl emzirirseniz...
    4. Mekke'ye ikinci balistik füze..
    5. Yol kesen gaspçılar gece kulübünde..
    6. İzmir'de 76 mülteci yakalandı
    7. İsrail'den Mescid-i Aksa açıklaması
    8. Bakan Mehmet Özhaseki uyardı: 2030..
    9. Teröristbaştbaşı Fetullah Gülen'in..
    10. Hulusi Akar'dan, 2 ile denetleme
    11. Amerika Senatosundan 3 ülkeye yeni..
    12. Turkcell’den 3 yılda 29,2 milyar..
    13. 8 saatliğine dünyanın en zengini oldu
    14. Starbucks, 3 bin 300 kişiyi işten..
    15. YAŞ yaklaşıyor... Hulusi Akar devam..
    16. Sezaryeni bitirmek için seferberlik!
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahalesi..
    18. Merkel'in aradığını görünce bakın ne..
    19. Amerika üssünde terör toplantısı..
    20. Konya'da polis memuru ve hemşire eşi..
    Cezaevinden firar eden Nişanyan...
    Cezaevinden firar eden Nişanyan...
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Halk Yılmaz Vural’ı istiyor!
    Halk Yılmaz Vural’ı istiyor!
    İtiraf etti: Bölünmüş Türkiye haritası bana ait!
    İtiraf etti: Bölünmüş Türkiye haritası bana ait!