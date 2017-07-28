AB Komisyonu Başkanı Merkel'in aradığını görünce bakın ne yaptı!

Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bugün Brüksel'de görüşen Jean Claude Juncker´in telefonu, Fico ile basın toplantısı için kameraların karşısına geçtiği esnada çaldı. Telefonunun sesini duyan Juncker, “Pardon, eşim arıyor” dedikten sonra telefonunun ekranına bakınca, arayan kişinin eşi olmadığını anladı.

GÜLÜŞTÜLER

Arayan kişinin Almanya Başbakanı Angela Merkel olduğunu gören Juncker, “Hayır, arayan Bayan Merkel'di” dedi. Bunun üzerine Robert Fico başta olmak üzere, Juncker ve beraberindekiler gülüştü.

Şu anda tatilde olan Merkel'in Juncker'i neden aradığı merak konusu olurken, Alman basını Merkel'in Avrupa Birliği’nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı´nın Avusturya ve Slovenya’nın başvurusuna yönelik olarak ülkelerindeki sığınma taleplerini reddedebileceği yönündeki kararı olabileceğini yazdı.

MERKEL ARADI JUNCKER KAPADI

Juncker cephesinden Merkel´in neden aradığı konusunda açıklama yapılmadı. Olayı haberleştiren Alman basını ise, esprili bir şekilde “Merkel aradı, Juncker telefonu yüzüne kapadı” başlığını kullandı.