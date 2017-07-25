Merkel’in Almanya’sı baskı ve nefrette Hitleri solladı

HAKAN ÖZTÜRK / ANKARA - Türkiye ile Almanya ilişkilerinde gerginlik sürerken, Almanya’da Türklere yönelik ırkçı saldırıların, baskıların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye kökenli iş adamlarına maliye aracılığıyla baskılar yapılması, Recep Tayyip Erdoğan hayranı Türklerin işe alınmaması ve hatta kiralık ev dahi verilmemesi “Hitler Almanyası yeniden hortladı” yorumlarına neden oluyor.

ERDOĞAN VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

“Almanya’da Türklere yönelik baskıların benzeri Hitler Almanyasında bile görülmemiştir” diyen Almanya Yenilik ve Adalet Partisi (BIG) Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mısırlıoğlu, “Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı nedeniyle, doktorlar Türk hastaya bakmıyor, iş adamları Türk firmaya iş vermemeye hatta Tayyip Erdoğan hayranı olan bir kişiye ev dahi kiralamamaya başladılar. Böyle ırkçı ve faşizan bir uygulamayı Hitler Almanyasının tarihinde bile görmek mümkün değildir. Almanya bu tutumuyla intihar ediyor” şeklinde tepki gösterdi.

İŞTEN ATIYORLARMIŞ!

Özellikle son yıllarda Almanya’da yaşayan Türklere yönelik baskıların arttığına dikkat çeken Almanya’da yaşayan gazeteci, yazar Hayrettin Özcan, “Türkiye, Almanya’ya yönelik sadece haber yayını yapan bir televizyonu hayata geçirmelidir. Almanya’da sürekli Türkiye’yi karalayan haberler, belgeseller yayınlanıyor fakat Almanya ile ilgili haber ve belgesel yayımlayan neredeyse hiç bir Türk medyası yok. Almanya’da yaşayan Türkler üzerinde aşırı bir baskı ve bu baskılar neticesinde burada yaşayan insanlarımızda ‘her an başıma bir şey gelir’ endişesi hakim. ‘Tayyip Erdoğan hayranı’ olduğu bilinen ya da öğrenilen insanlarımıza Almanlar tarafından kiralık ev verilmezken çalışanlar işten atılıyor” açıklamasında bulundu.

NEO NAZİ SALDIRILARI

Avrupa Milli Görüş teşkilatı İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) eski Genel Başkanı Ali Yüksel ise, “Siyasetçilerin seçimlere yönelik ortaya koyduğu ırkçı söylemler Almanya’daki Neo Nazi saldırılarının artmasına neden oluyor. Bu saldırıların önüne geçmek için Türkiye’nin çok ciddi projeleri ve lobi faaliyetini hayata geçirmelidir” değerlendirmesini yaptı.

Merkel döneminin Almanyası Nazi uygulamalarını hiç de aratmıyor.

ALMANYA’DAKİ KONUT AYRIMCILIĞI RESMEN BELGELENDİ

Alman der Spiegel dergisi ve Bayerischer Rundfunk gazetesi tarafından yapılan araştırmaya göre, ülkede özellikle Türk ve Arap ismi taşıyanlar ayrımcılığa uğruyor. 10 büyük kentte Almanlarla yabancıların ev bulma sürecinin karşılaştırıldığı araştırmada, Almanların olumlu yanıt aldığı durumlarda yabancı isme sahip olanların her dört başvurudan birisinde reddedildiği ortaya kondu. Araştırmada kiralık evlere Alman, Polonyalı, İtalyan, Türk ve Arap isimli kişilerin başvuruları gönderildi. Başvurularda dil ve ekonomik durumların olumsuz etkiye yol açma ihtimaline karşı, durumları hemen hemen eşit ve Almancası da iyi olan kişiler seçildi. İnternet üzerinden de 20 bin kiralık eve başvuru yapıldı. Yanıt alınan 8 bin başvurunun sonuçları değerlendirildiğinde bir Alman’ın rahatlıkla ev bulduğu bir durumda Arap isimli birinin yüzde 27, bir Türk’ün yüzde 24, Polonyalının yüzde 18, İtalya’nın ise yüzde 8 oranında reddedildiği görüldü.