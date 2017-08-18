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Seçim çalışması için Saksonya'ya giden Merkel'e protesto

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Angela Merkel, seçim çalışması için gittiği Saksonya eyaletinde 100 kişilik grup tarafından "defol defol" sözleriyle protestoya maruz kaldı.

18 Ağustos 2017 Cuma 10:02
Seçim çalışması için Saksonya'ya giden Merkel'e protesto

Chemnitz kenti yakınlarındaki Annaberg-Buchholz'ta partisinin seçim mitingine katılan Almanya Başbakanı Merkel'i burada yaklaşık 100 kişilik grup ıslıklarla ve "defol defol" sözleriyle protesto etti.

Protestocuların aşırı sağcı popülist parti Almanya için Alternatif taraftarları olduğu belirtildi. Polisin protesto nedeniyle Merkel'i sıkı korumaya aldığı ifade edildi.

Angela Merkel, protestoların ardından yaptığı konuşmada, "Bazıları sadece bağırmayı bilir kimileri ise fark yaratmak ister" dedi.

Merkel'in katıldığı mitingde İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve Eyalet Başbakanı Stanislaw Tillich de hazır bulundu.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 10:02
  1. almanya
  2. merkel
  3. Thomas de Maiziere
  • BdrBdr8 dk önce
    Yahu kardeşim Merkel degil merkep şu ismi doğru yazın edit
  • ErsinErsin19 dk önce
    Düsünce özgürlügü buna denir iste, Erdogana böyle bi tezahüratta bulunanlar terörist damgasi yerlerdi ve ömür boyu iceri atilirlardi.
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