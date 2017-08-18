Merkel’i ciddiye almıyoruz

YENİ AKİT / ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin istifa ettiğini belirterek, “İhtiyaç duyulursa Genelkurmay Başkanlığı açıklama yapar” ifadelerini kullandı. IKBY tarafından alınan referandum kararına da değinen Kalın, “Bu referandum kararı sorunları çözmeyecek” ifadesini kullandı.

ORAMİRAL KÖSELE İSTİFA ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, alt rütbeden yapılan atama sonrası Oramiral Veysel Kösele’nin durumuna ilişkin “Biraz önce Genelkurmay Başkanlığı’yla görüşerek teyit aldım. Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele kendi isteğiyle istifasını vermiştir. Ve istifa dilekçesi işleme konmuştur” dedi.

“MERKEL’İN AÇIKLAMALARI TALİHSİZ”

“Türkiye ile tansiyon düşmedikçe AB’nin Gümrük Birliği Anlaşması’nı güncellemeyeceğini” söyleyen Merkel’e cevap veren Kalın, açıklamaları “talihsiz” olarak nitelendirdi. Bu gibi Türkiye karşıtı açıklamaların seçim atmosferinde yapıldığını belirten Kalın, şöyle konuştu: “Öncelikle Türkiye’yi yüzde 50 şurada yüzde 50 burada gibi tasnifler yapmak sakıncalıdır. Biz Almanya için benzer bir analiz yapsak Sayın Merkel’in tepkisi ne olur acaba? Ona oy vermeyen kitlenin bizden beklentisi var desek bunları kendileri de hoş karşılamaz. Çok ciddiye almıyoruz. Bir AB üyesi ülkenin diğer üyelere talimat vermesi doğru değil. Gümrük Birliği kazan-kazan mantığıyla yapılan bir anlaşmadır. Ertelendiği zaman sadece Türkiye zarar görmez.”

BARZANİ’NİN REFERANDUMU

IKBY tarafından alınan referandum kararına da değinen Kalın, şöyle devam etti: “Bu referandum kararı sorunları çözmeyecek. Erbil-Bağdat arasında sorunların olduğunu biliyoruz. Şu anda Erbil ile Bağdat arasında bir trafik var. Bu girişimleri yok sayarak bu yola girildiğinde Erbil kendisini zora sokacaktır. Bu referandumu bir kere Irak halkının tamamını kucaklayacak şekilde yapmayacaklar, belli bir bölgede yapacaklar. Bu referandumun neticesi sorgulanacaktır. Bizim önerimiz bu referandum kararından vazgeçmeleridir. Umarım Erbil yönetimi bu hatadan döner.”

CHP, SORUNLARINI KENDİSİ ÇÖZSÜN

Sosyal medya üzerinden yürütülen ‘Kumpas’ iddialarına da cevap veren Kalın, “Bu kumpas ile ne kastediliyor açıklamaları gerekir. CHP kendi içerisinde sorun yaşıyorsa kendileri çözmeleri gerekir. 2019 seçimlerine giderken Cumhurbaşkanı bütün muhalifleri tasfiye etmeye çalışıyor gibi iddialar var. Cumhurbaşkanımız 40 yıllık siyasi hayatında müdahalelerle karşılaştığında milletin yanında olmuştur. Onun başka yola tevessül edeceğini düşünmek abesle iştigal olur” dedi.

ADİL ÖKSÜZ KONUSUNDA BASKI

15 Temmuz hain darbe girişiminin planlayıcılarından Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğuna ilişkin iddiaları da değerlendiren Kalın, şunları ifade etti: “Bu konu Almanya’ya iletildi. Beklentimiz Alman makamlarının ciddi bir şekilde inceleme yapması. Bizim talebimiz bu kişinin orada olduğunu tespit edildiği andan itibaren iade işlemlerini başlatmasıdır. Bizim iade taleplerimizle konularla ilgili adalet bakanlıklarının yakın çalışması konusunda mutabık kalındı. Daha fazla çaba gösterilmesi gerekiyor.”