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Merkel'e büyük şok! Kendi mitinginde konuşturmadılar

Almanya seçimlerine sayılı günler kala propagandasını yapmaya başlayan Merkel, yine bir protesto ile karşı karşıya kaldı.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:09
Merkel'e büyük şok! Kendi mitinginde konuşturmadılar

Almanya'nın dağlık doğu bölgesinde bulunan Annaberg-Buchholz kentine ziyaret gerçekleştiren Alman Başbakan Angela Merkel, miting gerçekleştirdiği alanda Almanya Alternatif Partisi mensupları tarafından protesto edildi. AFD'liler düdük çalarak Merkel'in konuşmasına izin vermedi.

"BİZİM ŞANSÖLYEMİZ DEĞİLSİN"

Merkel'in kürsüde bulunduğu sırada mülteci politikasını savunuyordu. "Yüzbinlerce mültecinin savaş ortamından kurtarılıp iyi şartlarda Alman topraklarının imkanlarından yararlanmasını" savunan Merkel bir anda hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Miting alanında bulunan Alman Alternatif Partili bir grup düdük çalarak Merkel'in konuşmasını protesto etti. Merkel konuşmasına devam etmeye çalıştıysa da protestocular da Merkele izin vermedi, bu sefer de "Hain Merkel, Sen bizim Şansölyemiz değisin." diye bağırmaya başladılar.

O anlar miting alanındaki amatör kameralar tarafından kaydedildi.

MERKEL'İN RAKİBİ ALMANYA ALTERNATİF PARTİSİ

Parlamento seçimleri için Merkel'in en ciddi rakiplerinden biri bu protestoyu gerçekleştiren AFD yani Almanya Alternatif Partisi. Alternatif Parti'nin manifestosunda ırkçılık bulunmasa da mülteci ve islam karşıtlığı ile ırkçı Almanların desteğini kazanıyor.

AFD en son Avrupa'da islamın yasaklanmasını isteyen bir aysa girişimi gerçekleştirmiş, ancak net bir sonuç elde edememişti.

MERKEL MİTİNGLERDE PROTESTO EDİLİYOR

Geçtiğimiz günlerde Bremen'de de bir miting için kürsüye çıkan Merkel protestocu bir grup tarafından ıslıklanmış ve yuhalanmıştı. Merkel konuşmasına devam etmeye çalıştığı sırada tepkiler daha da büyümüştü.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:09
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