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Almanya'da Merkel'in popülaritesi dibe vurmaya başladı

Almanya';Da Angela Merkel'e duyulan güven giderek azalıyor. Ülkede yapılan "En Çok Sevilen Politikacılar" anketine göre,Merkel'in kişisel popülaritesi 10 puan daha geriledi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 17:31
Almanya'da Merkel'in popülaritesi dibe vurmaya başladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kamuoyundaki sevilirlik oranı yüzde 69'dan 59'a düştü.

ARD-DeutschlandTrend'in yaptırdığı "Almanya'da En Çok Sevilen Politikacılar" anketi sonuçları açıklandı.

EN SEVİLEN POLİTİKACILAR LİSTESİNİN TEPESİNDE MALİYE BAKANI SCHAUBLE VAR

En sevilen politikacılar listesinde ilk sırayı yüzde 64 ile Maliye Bakanı Wolfgang Schauble alırken, ikinci sırada yüzde 63 ile Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yer aldı.

Ankete göre, Başbakan Merkel, 10 puan birden kaybederek yüzde 59 ile üçüncü sıraya geriledi. Merkel, daha önceki aynı araştırmada yüzde 69 oranında destek almıştı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz'un popülarite oranı ise yüzde 33'le bugüne kadar yapılan anketlerin en düşük puan oldu.

Anket sonucuna göre, mayıs ayında yüzde 55 olan Federal hükümetten memnuniyet oranı da yüzde 47'ye düştü.

Anket sonuçlarında, seçim yapılması halinde Başbakan Merkel'in yüzde 52, rakibi Martin Schulz'un ise yüzde 30 oy alacağı öngörüldü.

Dünya Bülteni

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 17:31
  1. Almanya Başbakanı Angela Merkel
  2. Sosyal Demokrat Parti
  3. Sigmar Gabriel
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