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Merkel'den Türkiye'ye 100 milyar euroluk şantaj!

Türkiye'nin Adil Öksüz için Almanya'ya nota vermesinin ardından Başbakan Merkel, Türkiye'ye yönelik Gümrük Birliği tehdidi geldi.

18 Ağustos 2017 Cuma 09:49
Merkel'den Türkiye'ye 100 milyar euroluk şantaj!

Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim karşılıklı düelloya dönüştü. 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı isimlerinden Adil Öksüz'ün iadesi için verdiği notadan saatler sonra Almanya'dan da Gümrük Birliği çıkışı geldi. Angela Merkel, AB ile Türkiye arasında kısa vadede 100 milyar euroluk yeni ticaret hacmi oluşturması beklenen Gümrük Birliği güncellemesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Türkiye'yle Gümrük Birliği sözleşmesini genişletmeyeceklerini ifade eden Merkel, mevcut 'gümrük anlaşmasını' sürdürmek için de ek çaba göstermeyeceklerini söyledi.

EKONOMİYE SİYASET ŞANTAJI
Siyaset ve iş dünyası Merkel'in düello vari açıklamalarını şantaj olarak yorumladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ekonomiyi siyasi şantaj unsuru gibi kullanmak devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz" açıklaması yaparken, işadamlarından da benzer tepkiler geldi.

YANLIŞ POLİTİKA
İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği güncellenmesinin engelleneceği yönündeki açıklamasını son derece talihsiz bulduğunu söyledi.


Zeytinoğlu, "Unutulmamalı ki, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sadece Türkiye açısından değil, AB açısından da faydalı olacaktır. Bu sebeple, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi yönündeki müzakerelerin başlatılmaması kararının bir şantaj aracı olarak kullanılması, ilişkilerin geleceği açısından son derece yanlış bir politika tercihidir" dedi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 09:49
  1. almanya
  2. Angela Merkel
  • Cemil Nadir ÖzgünCemil Nadir Özgün9 dk önce
    Haddini bilmeyenin haddi kötektir. .
  • ramazanramazan35 dk önce
    bizimkilerin aciklamalari hep boş aciklamalar....hani suriyelileri gonderiyorduk avrupaya...fetöcüler almanyada..adil almanyada.can haini almanyada.ajanlari türkiyede.bizim bakan mevlut hala dostum gabriel diyo..koklü ilşkiler var diyo..ne ilişkisi be..ulkeye dinamit koyandan dostmu olunur...
  • SoyluSoylu42 dk önce
    Terrörist seviciler. Yakında o euro denen naziara birimin kalacak mı sen önce onun hesabını yap.
  • AbdullahAbdullah45 dk önce
    Bence Reis Avrupaya resti çekmeli ve Avrupa olan ticareti yasaklamalı. Reisin oyu o zaman 5 kat artar.
  • turkturk50 dk önce
    SEN ZAMANINDA KAPILARI ACMA. SIMDI O BLOFTE BITTI EE SIMDI ALMANYA OYNUYOR TR ILE KEDI FARE OYUNU // ZAMANINDA VARKEN SALARIZ SALARIZ DEMEYECEKTIN SALACAKTIN DAHA SIYASETTE COK SEY OGRENECEGINIZ VAR. 
  • fatih erdoğanfatih erdoğan59 dk önce
    verilerde de görülüyor.ab ile ticaret alayhimize.neden iyi birşeymiş gibi haber yapıyorsunuz.gümrük birliği kaldırılsın.istedğimiz vergileri koyma hakmız olur.dış ticaret açığını kapatmak için yerli malı teşviki de yapılmış olur.
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