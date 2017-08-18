Merkel'den Türkiye'ye 100 milyar euroluk şantaj!

Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim karşılıklı düelloya dönüştü. 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı isimlerinden Adil Öksüz'ün iadesi için verdiği notadan saatler sonra Almanya'dan da Gümrük Birliği çıkışı geldi. Angela Merkel, AB ile Türkiye arasında kısa vadede 100 milyar euroluk yeni ticaret hacmi oluşturması beklenen Gümrük Birliği güncellemesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Türkiye'yle Gümrük Birliği sözleşmesini genişletmeyeceklerini ifade eden Merkel, mevcut 'gümrük anlaşmasını' sürdürmek için de ek çaba göstermeyeceklerini söyledi.

EKONOMİYE SİYASET ŞANTAJI

Siyaset ve iş dünyası Merkel'in düello vari açıklamalarını şantaj olarak yorumladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ekonomiyi siyasi şantaj unsuru gibi kullanmak devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz" açıklaması yaparken, işadamlarından da benzer tepkiler geldi.



YANLIŞ POLİTİKA

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği güncellenmesinin engelleneceği yönündeki açıklamasını son derece talihsiz bulduğunu söyledi.



Zeytinoğlu, "Unutulmamalı ki, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sadece Türkiye açısından değil, AB açısından da faydalı olacaktır. Bu sebeple, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi yönündeki müzakerelerin başlatılmaması kararının bir şantaj aracı olarak kullanılması, ilişkilerin geleceği açısından son derece yanlış bir politika tercihidir" dedi.