Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Merkel’den savaş açıklaması! ‘Böyle bir durumda…’

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ile Kuzey Kore arasında bir savaş patlak vermesi durumunda, ülkesinin gözü kapalı bir şekilde Washington’ın tarafında yer alıyor olmayacağını ifade etti.

24 Ağustos 2017 Perşembe 00:17
Merkel’den savaş açıklaması! ‘Böyle bir durumda…’

Başbakan Merkel, Alman Handelsblatt gazetesinin düzenlediği sohbet toplantısında uluslararası gündemi değerlendirirken, Kuzey Kore krizinin askeri yöntemlerle çözülebileceğine ihtimal vermediğini ve krizin çözümünde askeri yöntemlerin kullanılmasının yanlış olacağı görüşünü bildirdi. Almanya Başbakanı, krizin çıkmaza girmesinden önce, daha fazla adım atılması gerektiğini belirtti.

'DİPLOMATİK İMKANLARDAN YETERİNCE YARARLANILMADI'

Kuzey Kore ile tırmanan gerginliğin bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği şeklindeki bir soruya karşılık da Merkel şu değerlendirmelerde bulundu: “Kuzey Kore konusunda askeri bir çözüm görmüyorum. Bunu tamamen yanlış buluyorum. Diplomatik imkanlardan henüz yeterince faydalanılmadığına inanıyorum. Hepimiz, Çin, Japonya ve Güney Kore de Kim Jung İl gibi birine sınırlarının gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bence bunu dünya ülkeleri askeri yöntemlere başvurmadan da yapabilir. Bunu yapabiliriz."

Almanya'nın bu sorun ile ilgili olarak bir arabuluculuk rolü üstlenip üstlenemeyeceği sorusu üzerine ise Merkel, bu konuda AB ülkelerinin birlik içinde hareket etmesini ve genel olarak ortak bir dış politika geliştirebilmesini arzuladığını söyledi. Öte yandan Merkel, ABD ile Kuzey Kore arasında bir savaş patlak vermesi durumunda, ülkesinin gözü kapalı bir şekilde Washington’ın tarafında yer alıyor olmayacağını da vurguladı.

'ABD HALKI DIŞ POLİTİKADAN DAHA FAZLA KENDİLERİYLE İLGİLENİLMESİNİ İSTİYOR'

Amerikan halkının bir kısmının artık devletten, dış politikadan daha fazla kendileriyle ilgilenilmesini istediğini aktaran Merkel, bu nedenle vatandaşların 'önce Amerika' sloganıyla seçimlere katılan Donald Trump'a oy verdiğini ifade etti.

Amerikalıların bir kısmının işsizlik ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi sorunlardan şikayetçi olduklarını, globalleşmenin kendilerine bir faydası olduğuna inanmadıkları için böyle tercih yaptıklarını belirten Merkel, "Benim globalleşme anlayışım çok farklı. Amerikan yönetiminin anlayışı seçim döneminde de genel olarak da biz büyümek durumundaysak diğerleri küçülmeli gibi bir düşünce. Bence bu, bizim globalleşme için sahip olmamız gereken bir anlayış değil. Anlayışımız, globalleşmede hepimizin kazanabileceği şeklinde olmalı" diye konuştu.

'SADECE KENDİSİ İLE İLGİLENEN BİR AMERİKA, HİÇ BİR ZAMAN BÜYÜK VE HARİKA AMERİKA OLAMAYACAKTIR'

Merkel, ABD’nin içe kapanmaması, uluslararası sorunların çözümüne katkı vermesini istedi. Merkel, şu görüşlere yer verdi: "Amerika eğer kendi sınırları ötesinde de var olmazsa, gerçek anlamda büyük olamaz. Sadece kendisi ile ilgilenen ve dünyada hiç bir şeyle ilgilenmeyen bir Amerika, hiç bir zaman büyük ve harika bir Amerika olmayacaktır. Bu nedenle ben globalleşmenin hepimizin faydalanabileceği bir imkan olduğunu savunmaya devam edeceğim. Ancak her halükarda ABD'de de değişikliklerin olması gerekir."

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 00:17
  1. merkel
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anlık istihbarat geldi… Jetler anında havalandı! TSK’dan sınır ötesi harekat
    1. Anlık istihbarat geldi… Jetler anında..
    2. Merkel’den savaş açıklaması! ‘Böyle..
    3. Flaş açıklamalar! Türkiye o ülke ile..
    4. Suudi Kral’dan 100 milyon dolarlık tatil
    5. Sınırda mayın patladı: 1 mühendis..
    6. FETÖ'ye ABD'den büyük şok!
    7. Rus büyükelçi evinde ölü bulundu
    8. Suriye sınırında patlama, Türk..
    9. Türkiye geneli dev uygulama
    10. 7 terörist öldürüldü
    11. Meral Akşener'e flaş soru: Adil Öksüz..
    12. Rusya'dan ABD'ye sert çıkış!
    13. Kaçak FETÖ'cü tuvalette enselendi
    14. Deşifre oldu: FETÖ'nün 2019'daki adayı..
    15. İşte Söz'ün 2. sezon tanıtım fragmanı!
    16. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan atlet açıklaması
    17. Sürünün garip bakışları altında..
    18. İşte izleyenlerin nefesini kesen üzücü..
    19. Yuttuğu kertenkelenin arkadaşları..
    20. MHP'de deprem... İhraç edilecekler
    Vicdansızlar! Derisini yüzüp ölüme terk ettiler
    Vicdansızlar! Derisini yüzüp ölüme terk ettiler
    Sosyal medyanın en çok konuşulan zeka testi... Bakalım siz bulabilecek misiniz?
    Sosyal medyanın en çok konuşulan zeka testi... Bakalım siz bulabilecek misiniz?
    PKK’ya o ülkeden çok sert uyarı… ‘Uzantılarını bile hedef alırız!’
    PKK’ya o ülkeden çok sert uyarı… ‘Uzantılarını bile hedef alırız!’
    ABD yine bildiğini okudu! Bu kez bakın hangi ülke ile savaşın eşiğine geldi
    ABD yine bildiğini okudu! Bu kez bakın hangi ülke ile savaşın eşiğine geldi