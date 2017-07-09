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Merkel'den Putin'e 'bir sus artık' bakışı

Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesinde bir araya gelen Merkel ve Putin'in ayak üstü sohbeti Merkel'in pek ilgisini çekmiyor gibi.

09 Temmuz 2017 Pazar 15:05
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 15:05
  1. G20 Liderler Zirvesi
  2. Merkel
  3. Putin
  4. bir sus artık bakışı
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