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Merkel'den 'Konya' açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, Konya'daki Alman askerlerine ziyaret izninin kendileri için siyasi pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:01
Merkel'den 'Konya' açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin geleneksel yaz röportajında, Konya'daki Alman askerlerine ziyaret izni verilmesine yönelik Türkiye ile görüşmelerin süreceğini ifade etti.

Merkel, bir soru üzerine, ikili görüşmelerde Türkiye'den Almanya'ya iltica talebinde bulunanlar konusunda bir istek olmadığını, ayrıca bunun ziyaret izniyle ilişkisinin bulunmadığını vurguladı.

İlticalara mahkemelerin baktığına işaret eden Merkel, bunun siyasi pazarlık konusu yapılmak istenmesi durumunda yanıtlarının ne olacağına yönelik soru üzerine, "Görüşmelerimizde böyle bir şey gündeme gelmedi. Böyle bir şey olması durumunda da bu talebi açıktan reddederiz.'' dedi.

Alman milletvekillerinin kendi askerlerini ziyaret etmelerinin doğal hakları olduğunu ifade eden Merkel, Alman hükümetinin yanı sıra NATO'nun da Türkiye ile bu konuda görüşeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:01
  1. Türkiye
  2. Almanya
  3. Konya
  4. NATO
  5. Merkel
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