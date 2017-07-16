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Merkel'den 'Konya' açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Konya'daki Alman askerlerine ziyaret izninin, Türkiye ile siyasi pazarlık konusu yapılamayacağını ileri sürdü.

16 Temmuz 2017 Pazar 22:37
Merkel'den 'Konya' açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin geleneksel yaz röportajında, Konya'daki Alman askerlerine ziyaret izni verilmesine yönelik Türkiye ile görüşmelerin süreceğini ifade etti.

Merkel, bir soru üzerine, ikili görüşmelerde Türkiye'den Almanya'ya iltica talebinde bulunanlar konusunda bir istek olmadığını, ayrıca bunun ziyaret izniyle ilişkisinin bulunmadığını savundu.

REDDEDERMİŞ!

İlticalara mahkemelerin baktığına işaret eden Merkel, bunun siyasi pazarlık konusu yapılmak istenmesi durumunda yanıtlarının ne olacağına yönelik soru üzerine, "Sizin kaynaklarınız ne diyor bilmiyorum ama bizim görüşmelerimizde böyle bir şey gündeme gelmedi. Böyle bir şey olması durumunda da bu talebi açıktan reddederiz." dedi.

Merkel, ziyaret hakkının buna halel getirilmeden ve yan istekler olmadan sağlanması gerektiğini ileri sürerek "Yaşananlar nahoş, gerçekten nahoş" iddiasında bulundu. Alman milletvekillerinin kendi askerlerini ziyaret etmelerinin doğal hakları olduğunu savunan Merkel, Alman hükümetinin yanı sıra NATO'nun da Türkiye ile bu konuda görüşeceğini belirtti.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 22:37
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