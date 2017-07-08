Merkel'den Hamburg olayları ve polis yorumu
Hamburg Fuar Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Merkel, kentte çıkan olaylarla ilgili desteğinin polisten yana olduğunu açıkladı.08 Temmuz 2017 Cumartesi 02:35
Almanya Başbakanı Angela Merkel, G20 Liderler Zirvesi’nin düzenlediği Hamburg Fuar Merkezi’nde yaptığı basın toplantısında, Hamburg'da çıkan olayları ve polisin tutumunu değerlendirdi.
"POLİSİ DESTEKLİYORUM, ONLARA MÜTEŞEKKİRİZ"
Merkel, "Barışçıl gösterilere anlayış gösteriyorum ancak şiddet içeren protestolar, polisleri, bölgede yaşayanları ve kendilerini tehlikeye atıyor. Bu kabul edilemez. Benim tüm desteğim bu saatlerde görev yapan güvenlik güçlerinden yanadır. Bu çok çetin görevdir. Bundan dolayı müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.