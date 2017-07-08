Merkel'den Hamburg olayları ve polis yorumu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, G20 Liderler Zirvesi’nin düzenlediği Hamburg Fuar Merkezi’nde yaptığı basın toplantısında, Hamburg'da çıkan olayları ve polisin tutumunu değerlendirdi.

"POLİSİ DESTEKLİYORUM, ONLARA MÜTEŞEKKİRİZ"

Merkel, "Barışçıl gösterilere anlayış gösteriyorum ancak şiddet içeren protestolar, polisleri, bölgede yaşayanları ve kendilerini tehlikeye atıyor. Bu kabul edilemez. Benim tüm desteğim bu saatlerde görev yapan güvenlik güçlerinden yanadır. Bu çok çetin görevdir. Bundan dolayı müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.