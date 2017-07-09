Merkel: Kürt bölgesinden yanayım!

Merkel, terörle mücadele konusunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Peşmerge güçlerinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, 'Bağımsız bir Kürdistan’dan yana olup olmadığı' sorusuna, “Irak’ın bütünlüğü içerisinde Kürt bölgesinden yana“ olduğu cevabını verdi.