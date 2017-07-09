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Merkel: Kürt bölgesinden yanayım!

Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen G20 zirvesi sonrasında durum değerlendirmesi yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel,'Bağımsız bir Kürdistan’dan yana olup olmadığı' sorusuna, “Irak’ın bütünlüğü içerisinde Kürt bölgesinden yana“ olduğu cevabını verdi.

09 Temmuz 2017 Pazar 10:11
Merkel: Kürt bölgesinden yanayım!

Merkel, terörle mücadele konusunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Peşmerge güçlerinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, 'Bağımsız bir Kürdistan’dan yana olup olmadığı' sorusuna, “Irak’ın bütünlüğü içerisinde Kürt bölgesinden yana“ olduğu cevabını verdi.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 10:11
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  • AviniAvini36 dk önce
    Sayın merkel bibi , Türkiye' sizbir söyleyecek durumda değilsin
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