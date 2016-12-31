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Merkel: Zorlu bir sınavdı

Almanya Başbakanı Merkel, 2017'ye ilişkin mesajında, "2016 zorlu sınavların olduğu bir yıldı. "Ülkemizde güya koruma arayan insanlar tarafından terör saldırılarının yapılması özellikle acı ve tiksindiricidir" dedi.

Merkel: Zorlu bir sınavdı
Eklenme: 31 Aralık 2016, 14:07
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2016'nın zorlu sınavların yaşandığı bir yıl olduğunu söyledi.

Merkel yeni yıl mesajında, umutlu olunması ve demokrasiye güvenilmesi çağrısında bulundu.

"2016 zorlu sınavların olduğu bir yıldı." diyen Merkel, en ağır sınavın şüphesiz birkaç yıldan beri Almaları da hedef alan terörizm olduğunu ifade ederek 2016'da Almanya'nın Würzburg ve Ansbach kentlerinde, son olarak da Berlin'deki Noel pazarına yapılan saldırıyı anımsattı.

Merkel, "Ülkemizde güya koruma arayan insanlar tarafından terör saldırılarının yapılması özellikle acı ve tiksindiricidir." ifadesini kullandı.

Teröristlerin nefretine, insanlık ve birliktelikle karşı konulması kararlılığının bulunması gerektiğini ifade eden Merkel, "Biz, özgür, insancıl ve dürüstüz."dedi.

Zor durumdaki sığınmacıların ülkeye gelmesini savunan Merkel, Suriye'de bombalanan Halep örneğini göz önünde bulundurarak korumaya muhtaç insanlara Almanya'nın yardım etmesini önemli ve doğru bulduğunu kaydetti.

Demokrasi, hukuk devleti ve ülke değerlerinin terörizmin nefret dolu dünyasının karşıtı olduğunu aktaran Merkel, "Biz birlikte daha güçlüyüz. Devletimiz daha güçlüdür. Devletimiz özgürlük ortamı içinde güvenliği sağlamak için elinden geleni yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği'ne güven duyulmasını isteyen Merkel, küresel rekabette, dış sınırlarının korunmasında veya göç konusunda olduğu gibi Avrupa'nın, sınandığı alanlarda ne kadar çetin olsa da bir bütün olarak cevap vereceğini ifade etti.

Merkel Almanya'nın bu konuda öncü rol oynamak istediğini belirterek,Avrupa Birliği'nin bir ulus devletten neyi gerçekten daha iyi yapabileceğine odaklanılması gerektiğini söyledi.

Almanya'da 2017'de genel seçimlerin yapılacağına işaret eden Merkel, burada demokrat olarak, insanlara hizmet etmenin bir onur olduğunu unutmadan siyasi tartışmaların yapılmasını savunacağını kaydetti.

"Birliktelik, doğruluk, demokrasimiz ve herkesin refahına hizmet eden güçlü ekonomi. Zor bir yılın sonunda Almanya'daki geleceğimiz için beni umutlu kılan budur." ifadesini kullanan Merkel, halkın yeni yılını kutladı.

 
EtiketlerSuriyeAvrupaAlmanyaAvrupa BirliğiMerkelBerlin
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