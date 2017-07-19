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Merkel yok artık dedirtti! Gurbetçilere ahlaksız teklif

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik hamleleri şaşkınlık yarıtıyor. Merkel hükümeti bu kez de çifte vatandaş olan gurbetçilere yaptığı teklifle Ankara'nın şimşeklerini üzerine çekti.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:00
Merkel yok artık dedirtti! Gurbetçilere ahlaksız teklif

Almanya, Türkiye'nin iç işlerine karışabilmek için, çifte vatandaşlık hakkına sahip gurbetçilere ''Türkiye’de, gözaltına alınır ya da tutuklanırsak Alman devletinin bize sahip çıkmasını istiyoruz'' şeklinde dilekçe doldurup vermelerini istedi. FETÖ'ye kol kanat germesi ile bilinen Almanya bu yolla Türkiye'deki tutuklama ve gözaltılara dahil olmaya çalışıyor. 

FETÖ'cü hainleri devlet koruması altına alan Almanya'nın bu teklifine Türkler büyük tepki gösteriyor. Yerel kaynaklar, FETÖ'cülerin Türkler arasında Almanya yerel yönetiminin teklifini dillendirdiğini, bir korku oluşturma gayretinde olduklarını ifade ediyor.

220 FETÖ'CÜ ALMANYA'NIN KANATLARI ALTINDA

Türkiye'den kaçan FETÖ'cü 220 haine kucak açan, bununla da yetinmeyip Almanya'da şirket kurup, kolaylıkla oturma izni veren Alman hükümeti, terör örgütünün lobi faaliyetleri doğrultusunda hareket etmeyi sürdürüyor. MİT'in, Almanya'daki FETÖ'cüleri Alman İstihbaratı BND'ye liste halinde sunması ile başlayan süreç, Almanya'nın bu isimlere 'izleniyorsunuz Türkiye'ye girerseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz' şeklindeki uyarısıyla devam etmişti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:00
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