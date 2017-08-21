Merkel yine çıldırdı! Türkiye Interpol'ü kullanamaz

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Yazar Doğan Akhanlı'nın İspanya'da Türkiye'nin talebi nedeniyle gözaltına alınması Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de sert tepkisine neden oldu. Merkel, RTL televizyonunda Akhanlı'nın gözaltına alınması nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye'yi uluslararası polis teşkilatı Interpol'ü kötüye kullanmakla suçladı. Interpol'ün "bu tür şeyler için" kullanılamayacağını söyledi.

Akhanlı'nın serbest bırakılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Merkel, konuyla ilgili olarak İspanyol hükümeti ile bağlantıya geçtiklerini de belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de "Akhanlı'nın serbest bırakılması nedeniyle memnuniyet duyduğunu belirterek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirenlerin Avrupa'nın öbür ucunda tutuklanmasının sağlanamayacağını" ifade etti.

DÖVİZ BÜROSU SOYGUNUNDA BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

2010 yılında hasta olan babasını ziyaret etmek için İstanbul'a giden Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla havaalanında tutuklanarak cezaevine girmişti. Yazar, hakkındaki davadan 2011 yılında beraat etmişti. Ancak 2013 yılında Yargıtay kararı bozmuş ve Akhanlı hakkında, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yeniden dava açılmıştı.