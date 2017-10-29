Merkel yine çark etti

FETÖ, PKK ve DHKP-C'ye açık destek veren, referandum sürecinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan ve bakanların Almanya'daki gurbetçilerle buluşmasını açıkça engelleyen Merkel yönetimi, son 10 gündür yaptığı açıklamalarla yine geri vites yaptı.

16 Nisan referandumu sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan ve bakanların Avrupa'da gurbetçilerle buluşmasına engel olarak Hayır kampanyasına açıktan destek veren Almanya'nın ortamı yumuşatma çabasına girme sebebi ise Türk ekonomisinin verdiği güven olarak gösteriliyor.

ÜST ÜSTE YAPICI AÇIKLAMALAR

Almanya'nın son 10 güne yayılan yumuşatma çabaları Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de yaptığı açıklamayla başladı. Merkel burada Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki mülteci tesislerine maddi yardımına devam etmesi gerektiğini söylerken, "Türkiye, mülteci krizinde Avrupa Birliği'ne olağanüstü yardımda bulundu" ifadesini kullandı.

Merkel, "Türkiye'nin mülteciler konusunda çok iyi bir iş yaptığını açıkça söylemeliyim, bizim de AB-Türkiye anlaşması çerçevesinde yükümlülüklerimiz var. Şu ana kadar taahhüt ettiğimiz 3 milyar euroya ek olarak önümüzdeki yıllarda 3 milyar euro vermeye söz verdik. Bu sözümüzün arkasında durmamız gerekiyor" dedi.

MERKEL GERİ ADIM ATTI

Almanya'da gerçekleştirilen seçim sürecinde Türkiye'yi iç politika malzemesi yaparak skandal sözler sarf eden Merkel'in bu açıklaması çark olarak değerlendirildi. Merkel, Türkiye'ye yönelik AB fonlarının kesintiye uğratılmasıyla ilgili görüşünden de AB zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında geri adım attı. Merkel Türkiye'yle üyelik müzakerelerinin kesilmesini istemediğini belirterek, Ankara ile diyalog kurulmasından yana olduğunu söyledi.

SCHRÖDER ARABULUCU

Türkiye ile ilişkilerinin düzelmesi için çaba harcayan Almanya'nın bu konuda Türkiye'ye arabulucu gönderdiği iddiaları da yumuşama gündeminin ana maddelerinden biri oldu. Alman basınına göre Berlin-Ankara ilişkilerinin düzelmesi için Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder de arabulucu oldu.

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ DE ONAYLADI

Tüm bu gelişmelerin ardından Almanya Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier'ın da ilişkilerin düzeltilmesi noktasında görüşmeler için Türkiye'ye geldiğinin ortaya çıkması, yine Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr'in açıklamaları Almanya'nın ilişkileri yumuşatma girişimlerinin tamamlayıcı adımları oldu. Adebahr, Almanya için Türkiye ile diyalog içinde bulunmanın ve ilişkileri düzeltmenin önemli olduğunu söylerken yeni bir diyalog niyetini de paylaştı.

EKONOMİ GÜVEN VERİYOR

Merkel'in açıklamalarını, bu çarkta en önemli etkenlerden biri olarak kabul edilen ekonomik ilişkilerdeki yansımalar takip etti. Türkiye'de her biri 6 binden fazla Alman şirketi bulunuyor ve her biri milyarlarca avroluk ciro yapıyor. 60 bin kişinin çalıştığı Bosch, Siemens, Mercedes, MAN gibi firmaların ülkemizdeki yatırımları milyarlarca avroyu buluyor. Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginlikten etkilenen ve Türkiye'deki yatırımlarını kaybetmek istemeyen Alman şirketleri, Almanya'nın yumuşatma çabasına açık veya üstü kapalı şekilde yatırıma devam mesajıyla destek veriyor.

EKONOMİMİZ BAŞLARINI DÖNDÜRÜYOR

Dünyanın önde gelen ev aletleri üreticisi BSH Ev Aletleri CEO'su Karsten Ottenberg, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan siyasi gerginliğin Türkiye'ye ilişkin planlarını etkilemediğini ve yatırımlarına devam edeceklerini söyledi. Ottenberg, BSH el aletlerinin Çerkezköy fabrikasının tek çatı altında toplanan dünyadaki en büyük üretim merkezleri olduğunu, BSH Türkiye'nin de büyüklük açısından Almanya ve Çin'in ardından üçüncü sırayı aldığını vurguladı.

YATIRIMLAR ARTACAK

Ottenberg, Çerkezköy'ün de katkıda bulunduğu dijital yetkinlikler sayesinde, 3,5 yıl içinde grubun cirosunu 10 milyardan 13 milyar euro'ya çıkardıklarını da belirterek, "AR-GE'deki bu atılımı yapmasaydık, şirketimizi 3-5 yıl içinde yüzde 30 büyütmemiz hayal olurdu" dedi. Geçtiğimiz mart ayında Alman lojistik şirketi Kühne-Nagel'in, Türk lojistik şirketi Zet Farma'yı bünyesine alması dikkat çekiciydi. Enerji Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye'nin ilk Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini Alman firması Siemens'in de aralarında bulunduğu konsorsiyum kazandı.

YATIRIMA DEVAM KARARI

Türkiye'de 10 yıldır faaliyet gösteren perakende şirketi MediaMarkt, yatırıma devam kararını tekrarladı. MediaMarktSaturn Retail Grup ve Ceconomy Holding CEO'su Pieter Haas, "Türkiye'de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye bizim için önemli. Uzun vadeli buradayız. Zarar dönemi bitti" dedi. 138 ülkede faaliyet gösteren Alman sağlık devi Synlab, İstanbul'da kuracağı ileri teknoloji laboratuvar kompleksiyle Türkiye'yi üs yapacaklarını duyurdu. Vaillant Group CEO'su Dr. Carsten Voigtländer da, 2016'yı başarıyla kapattıklarını ve dijital dönüşüm yolunda yeni Ar-Ge merkezi için 54 milyon avro yatırım yaptıklarını açıklarken, Türkiye pazarına övgüler yağdırdı.

ALMAN TURİSTLERİN İLK TERCİHİ TÜRKİYE

2017'de Almanya pazarında Türkiye destinasyon lideri olan tur operatörü FTI Group, Türkiye hedefini büyüttü. 2018'de Bodrum'u hedef seçen şirket, bölgeye toplamda 100 bin paks planladığın açıkladı. Şirketin 2018 genel Türkiye hedefi ise 1 milyon turist. FTI çatısı altında bulunan Almanya'nın tatil kanalı Sonnenklar, Almanya'dan ve Türkiye'den davet ettiği gazetecilerle Bodrum'da bir araya geldi. Çünkü Almanya'da bulunan tur operatör ve şirketleri hatta havayolları yılda milyonlarca Alman'ın Türkiye'ye seyahat etmesini sağlıyor.

Nitekim durumun farkında olan Alman yetkililer de şimdiden kolları sıvamış durumda. Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği (BTW) Başkanı Michael Frenzel bir toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de sert gerileme kaydeden Alman turist sayısında önümüzdeki yıl düzelme öngördüklerini söyledi. Frenzel, "Şu andaki rezervasyonlar Almanya'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Erken rezervasyonlara göre, 2018'de yüzde 15-20 artış görebiliriz" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bu yıl ocak-ağustos döneminde Türkiye'ye gelen Alman ziyaretçi sayısı 2.5 milyon olurken, bu sayı 2016'nın aynı dönemde 2.71 milyon ve 2015'in aynı dönemde ise 3.75 milyondu.