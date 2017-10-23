Merkel vazgeçmiyor! Yeniden başladı

IKBY yönetiminin bağımsızlık referandumu kararının ardından Alman hükümetinin aldığı eğitimi durdurma kararı kısa sürdü.

ALMANLARIN BAHANESİ DEAŞ

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff da, Kerkük'te yaşanan gerilim sebebiyle geçen hafta durdurulan terör örgütü DEAŞ'a karşı sürdürülen mücadele çerçevesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güçlerine Alman askerlerinin verdiği eğitimin pazar günü yeniden başladığını belirtti.

"DURUMU YAKINDAN İZLİYORUZ"

Irak halkının geleceği için bu ülkenin bütünlüğünün korunmasının da Almanya için her zaman çok önem taşıdığını ifade eden Flosdorff, Irak'taki durumu yakından izlediklerini kaydetti.

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