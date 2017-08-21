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Angela Merkel Türk vatandaşlarına yalvardı: Oy kullanın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık bir şekilde "oy kullanmayın" dediği gurbetçilere seslenen Almanya Başbakanı Merkel oy istedi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:29
Angela Merkel Türk vatandaşlarına yalvardı: Oy kullanın

16 Nisan referandumu öncesi Türkiye'ye karşı faşist uygulamaları devreye sokan Almanya, küstah tavrını devam ettiriyor.

ERDOĞAN OY VERMEYİN DEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunların sandıkta bir tokat yemesi lazım" diyerek gurbetçilere yaptığı 'oy vermeyin' çağrısı, Almanya'da rahatsızlık oluşturdu.

TÜRKLERDEN OY İSTEDİ

Son olarak katıldığı televizyon programında Türk vatandaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Merkel, oy çağrısı yaptı.

"BUNDAN ONUR DUYARIZ"

Merkel, "Onları özgür bir ülkede oylarını kullanmaya davet ediyoruz. Bundan onur duyarız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:29
  1. Almanya
  2. Merkel
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  • kemirkkemirk1 sa önce
    secmenin oylari bellidir 64% SPD, 12% Yesiller, 12% Solcular, 7% CDU geriye kalanlar ise Erdogana ve AFD veriyorlar
  • KanuniKanuni1 sa önce
    Yalvarmak yetmez! Teröristleri iade edin.
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