Merkel sözünü tutmuyor

Taşköprü, Hamburg’da manavlık yapan ağabeyi Süleyman Taşköprü’nün 27 Haziran 2001’de NSU üyelerince öldürülmesinden sonra yaşadıklarını ve Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde devam eden davadan beklentilerini anlattı.

Aşırı sağcı terör örgütü NSU’nun cinayetlerinin unutulmaması için değişik anma faaliyetlerinin yapılmasının önemine işaret eden Taşköprü, “Bazı etkinlikler yapıldığı zaman akılda kalır. Etkinlikler yapılmadığı sürece kimse hatırlamaz” dedi.

Taşköprü, ağabeyinin cinayete kurban gitmesinin ardından geçirdikleri süreci ise şöyle dile getirdi:

“O zamanlar farklı boyutlarda Alman devletinden, halkından, polisinden hep aynı şekilde suçlandık. Yabancı düşmanlığı olduğuna dair araştırmalar yapılmadı, söylenmedi, konuşulmadı. Hep bizim üzerimize geldiler bir şekilde.”

“Aynı masada oturduk, sözünü tutmadı”

Yanlış suçlamalara rağmen polisin kendilerinden şimdiye kadar özür dilemediğini dile getiren Taşköprü, “Ne polis mektupla özür diledi ne de telefon açtı. Hamburg polisi bir kere bile gelmedi” ifadesini kullandı.

NSU’nun 2011’de ortaya çıkmasının ardından 2012’de Almanya Başbakanı Angela Merkel’in kendilerini Berlin’e davet ettiğini hatırlatan Taşköprü, “Aynı masada oturduk. Bize ‘Olayı tamamen aydınlatmak istiyoruz’ dedi. O zamanlar bana verdiği bu söz tutulmadı. Halen de aynı şekilde sözünü yerine getirmedi” diye konuştu.