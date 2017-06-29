Merkel ABD'ye rest çekti: Her zamankinden daha kararlıyız!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinden sonra AB'nin yoluna her zamankinden daha kararlı devam ettiğini açıkladı.

TRUMP'IN KARARI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Juncker, iklim değişikliğiyle ilgili mücadelenin önemine dikkati çekerek, "83 ülkenin yeryüzünden kaybolma riski var" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıkladı. Trump'ın anlaşmadan çekildiği yönündeki iddialar 130 ülkenin tepkisini çekmişti.