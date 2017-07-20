Merkel panikledi

Türkiye’de sokak gösterileri başlatıp tüm yurda yaymak için çalışma yapan sözde ‘insan hakları’ aktivistlerinin tutuklanması Almanya’da paniğe neden oldu. Türkiye’de terör faaliyeti yürüten her örgüte verdiği destekle Türk-Alman ilişkilerine büyük zarar veren Merkel hükümeti, Büyükada’da gözaltına alındıktan sonra ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla tutuklanan 6 şüpheliyi de savunmayı ihmal etmedi.

BÜYÜKELÇİMİZİ ÇAĞIRDILAR

Almanya’nın Büyükada’da gözaltına alınan Alman vatandaşı Peter Steudtner’in tutuklanması üzerine, Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ı bakanlığa çağırarak nota verdi. Almanya Başbakanı Merkel ise konuyla ilgili bir açıklama yaparak hakimin verdiği kararı “skandal” olarak nitelendirerek hakimliğin verdiği yargısal karara müdahale etmeye kalkıştı.

MERKEL BUNLARA SAHİP ÇIKTI

Merkel açıklamasında, “Alman hükümeti olarak bunu kınıyoruz. Steudtner ve tutuklanan diğer şüphelilerle dayanışma içindeyiz. Alman hükümeti salıverilmesi için her düzeyde, yapabileceği her şeyi yapacaktır” ifadelerini kullandı. Merkel’in dayanışma açıkladığı vatandaşı Peter Steudtner bir dijital güvenlik uzmanı aynı zamanda da stres yönetimi konusunda da eğitimler veren. Aynı operasyon kapsamında tutuklanan İsveç vatandaşı Ali Ghravi’nin üst ve eşyalarında yapılan aramalarda ise etnik olarak parçalanmış bir Türkiye haritası bulundu.

ŞÜPHELİLERLE İLGİLİ TESPİTLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Büyükada Toplantısı’na katılan şüphelilerle ilgili tespitleri şunlar: “Bazı şüpheliler, “ByLock” kullanıcısı olduğu tespit edilen ve tutuklanan Uluslararası Af Örgütünün Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç ile irtibatı bulundu. Şüpheli Muhammed Şehmuz Özbekli ve şüpheli Nejat Taştan’ın da “ByLock” kullanıcısı oldukları tespit edilen kişilerle görüşme kayıtları bulunuyor. Şüpheli Nalan Erkem’in de FETÖ terör örgütü soruşturmasında tutuklanan Bedriye İştar Tarhanlı ile görüşme kayıtlarının var ve şüpheliden yapılan aramada MİT’in TBMM Araştırma Komisyonu’na sunmuş olduğu “gizli” ibareli bir belge ele geçirildi. Toplantının organizatörü olan şüpheli Özlem Dalkıran’dan ise toplumsal yürüyüşlerin ilçelere nasıl yayılacağı konulu yazılar bulundu.”

HEDEF TOPLUMSAL KAOS

Merkel’in sahip çıktığı isimlerle ilgili, tanık ifadeleri, ilişki-irtibat raporları ve aramalarda ele geçirilen dokümanların bir arada değerlendirilmesiyle şüpheliler ile terör örgütleri mensupları arasında irtibat olduğu belirlendi. Savcılık, şüphelilerin terör örgütlerinin amaçları doğrultusunda toplumsal kaosa dönüşecek hareketlenmeler oluşturmak amacıyla terör örgütlerine yardım etme kastıyla hareket ettiklerini iddia ediliyor.