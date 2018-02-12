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Merkel o bakanlığı kaptırınca kahroldu!

Almanya Başbakanı Merkel, "CDU olarak istikrarlı bir hükümet için kesinlikle bedel ödedik" dedi. Merkel, partisinin Maliye Bakanlığını almamasını "acı verici" olarak nitelendirdi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 16:51
Merkel o bakanlığı kaptırınca kahroldu!

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, partisinin istikrarlı bir hükümetin kurulması için bedel ödediğini söyledi.

Merkel, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'de yayınlanan "Berlin Direkt" programında yaptığı açıklamada, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında anlaşmaya varılan koalisyon protokolünü savundu.

Maliye Bakanlığının SPD’ye verilmesi konusunda CDU içinde hayal kırıklığı yaşanmasını anladığını belirten Merkel, koalisyon müzakerelerinde 12 saat boyunca bakanlık dağılımının konuşulduğunu ifade etti.

Partisinin Maliye Bakanlığını almamasını "acı verici" olarak nitelendiren Merkel, ancak CDU/CSU olarak Ekonomi ve Enerji, Uyum ve İç Güvenlik gibi bakanlıkları aldığını ve koalisyon protokolünün arkasında durduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 16:51
  1. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi
  2. Angela Merkel

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