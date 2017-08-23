Merkel kalabalığın arasında kayboldu! Etten duvar ördüler

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Köln kentinde Games.com 2017 İnteraktif Oyun ve Eğlence Fuarı'nın açılışını yaptı.

Alanında dünyanın en büyük fuarı kabul edilen Gamescom 2017'nin açılışını yapan Merkel, Ubisoft, Sony ve Microsoft firmalarının stantlarını ziyaret ederek teknolojik yenilikler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

MERKEL KORUMALARIN ARASINDA KAYBOLDU

Açılışın ardından binadan çıkarken görüntülenen Merkel'in onlarca korumayla birlikte yürümesi dikkat çekti. Korumalar nedeniyle Merkel'i görmek bile oldukça zordu.