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Merkel ‘Hayırcılara’ göz kırptı… ‘Bizden beklentileri var’

Türkiye'nin Erdoğan ve hükümetten ibaret olmadığını savunan Almanya Başbakanı, hayır diyenlerin beklentisini karşılayacaklarını ifade etti.

17 Ağustos 2017 Perşembe 09:52
Merkel ‘Hayırcılara’ göz kırptı… ‘Bizden beklentileri var’

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yapılacak seçimler öncesi Türkiye'ye karşı nefret politikalarını sertleştirmeye başladı.

HAYIRCILARIN BİZDEN BEKLENTİSİ VAR

Seçim kampanyasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine kuran Merkel, Türkiye'de referandumda hayır oyu kullananların kendisinden beklenti içerisinde olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı, "Türkiye, sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetten ibaret değil. Neredeyse yüzde 50'si anayasa referandumuna "Hayır" dedi. Onların da bizden beklentisi var. Sert pazarlıkları sürdürmemiz, yanlış uzlaşmaya girmememiz lazım. Biz bizden umutlanan ve bizimle diyalog isteyen bu yüzde 50'ye yanlış sinyal de vermemeliyiz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:52
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