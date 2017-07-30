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''Merkel hala sözünü yerine getirmiyor''

Almanya'da NSU terör örgütü tarafından öldürülen Süleyman Taşköprü'nün kardeşi Osman Taşköprü, Almanya Başbakanı Merkel'in sözünü yerine getirmediğini söyledi.

30 Temmuz 2017 Pazar 12:44
''Merkel hala sözünü yerine getirmiyor''

Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından 2001'de öldürülen Süleyman Taşköprü'nün kardeşi Osman Taşköprü, cinayetten sonra Alman polisi ve devleti tarafından suçlandıklarını söyledi.

Taşköprü, Hamburg'da manavlık yapan ağabeyi Süleyman Taşköprü'nün 27 Haziran 2001'de NSU üyelerince öldürülmesinden sonra yaşadıklarını ve Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde devam eden davadan beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Ağabeyinin cinayete kurban gitmesinin ardından geçirdikleri süreçle ilgili Taşköprü, şunları kaydetti:

"O zamanlar farklı boyutlarda Alman devletinden, halkından, polisinden hep aynı şekilde suçlandık. Yabancı düşmanlığı olduğuna dair araştırmalar yapılmadı, söylenmedi, konuşulmadı. Hep bizim üzerimize geldiler bir şekilde." 

"Aynı masada oturduk, sözünü tutmadı"

NSU'nun 2011'de ortaya çıkmasının ardından 2012'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kendilerini Berlin'e davet ettiğini anımsatan Taşköprü, "Aynı masada oturduk. Bize 'Olayı tamamen aydınlatmak istiyoruz.' dedi. O zamanlar bana verdiği bu söz tutulmadı. Halen de aynı şekilde sözünü yerine getirmedi." diye konuştu.

"NSU davasından fazla beklentim yok"

Taşköprü, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 4 yıldan bu yana devam eden ve sona yaklaşılan NSU davasından neler beklediğine ilişkin soruya da "NSU davasından fazla bir beklentim yok çünkü gerçekler aydınlatılmıyor. Hep saklanıyor, gizleniyor. Her konuda gizlendiği gibi hala gizleniyor. Benim fazla bir beklentim yok o mahkemeden." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:44
  1. Almanya
  2. Münih
  3. Merkel
  4. Taşköprü
  5. Berlin
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