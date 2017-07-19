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Merkel haddini aştı… Türkiye’ye yönelik küstah sözler!

Terör örgütlerinin güvenli limanı Almanya Başbakanı Angela Merkel, Büyükada'da toplantı yaptıkları otelde gözaltına alındıktan sonra Silahlı terör örgütüne yardım etmekten tutuklanan ve aktivist olduğu iddia edilen Peter Steudtner’in serbest bırakılmasını istedi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 00:06
Merkel haddini aştı… Türkiye’ye yönelik küstah sözler!

Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşı insan hakları aktivisti Peter Steudtner'le ilgili Berlin'de bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, tutuklama kararını sert bir dille kınadı ve Steudtner'in serbest bırakılmasını talep etti.

Merkel, "Biz bu tutuklamanın net olarak tamamen haksız olduğu kanısındayız" diye konuştu. 

DW’de yer alan habere göre Merkel, Alman hükümetinin Steudtner'in serbest kalmasını sağlamak için her düzeyde girişimde bulunacağını da sözlerine ekledi. Merkel, "Kendileri açısından bu tutuklamaların suçsuz insanların zorlu bir sürece sokularak cezaevine gönderildiği bir başka olay olduğunu" ve "bunun da büyük bir endişe kaynağı olduğunu" ifade etti. 

Merkel, Alman vatandaşı aktivist Peter Steudtner'in Türk makamları tarafından tutuklanmasının "tamamıyla haksız" olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 00:06
  1. angele merkel .
  2. almanya .
  • Ruhi Ruhi 27 dk önce
    He he birakiriz sizin tüm ajanlarinizi toplayacagiz
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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