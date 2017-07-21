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Merkel, FETÖ firarilerini pazarlık masasına koydu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaçan FETÖ’cü subayları Türkiye’nin çağrılarına rağmen teslim etmeyen Berlin, firarileri pazarlık masasına taşıdı.

21 Temmuz 2017 Cuma 08:05
Merkel, FETÖ firarilerini pazarlık masasına koydu

Bild gazetesinin, Ankara-Berlin hattında son dönemlerin en gergin açıklamalarının geldiği süreçte ortaya attığı iddiaya göre, cuntacı generaller Türkiye’de tutuklu bulunan Deniz Yücel’in takası için gündeme geldi. Gazetenin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Berlin’in darbe girişimine katılan ve Almanya’ya sığınma başvurusunda bulunan iki FETÖ şüphelisi subayı masaya koyduğuna yer verildi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 08:05
  1. merkel
  2. fetö
  3. darbe
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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