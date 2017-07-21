Merkel, FETÖ firarilerini pazarlık masasına koydu

Bild gazetesinin, Ankara-Berlin hattında son dönemlerin en gergin açıklamalarının geldiği süreçte ortaya attığı iddiaya göre, cuntacı generaller Türkiye’de tutuklu bulunan Deniz Yücel’in takası için gündeme geldi. Gazetenin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Berlin’in darbe girişimine katılan ve Almanya’ya sığınma başvurusunda bulunan iki FETÖ şüphelisi subayı masaya koyduğuna yer verildi.