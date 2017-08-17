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Merkel en sevdiği emojiyi açıkladı!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Youtube üzerinden gerçekleştirdiği röportajda en sevdiği emojiyi açıkladı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 11:43
Merkel en sevdiği emojiyi açıkladı!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, seçim kampanyası çerçevesinde Almanya'da önde gelen 4 Youtuber ile gerçekleştirdiği röportajda, en sevdiği emojiyi de açıkladı.

24 Eylül'de yapılacak seçimler öncesinde soruları yanıtlayan Merkel, eğitim, elektrikli araçlar, göç, feminizm ve iklim değişikliği gibi önemli konularda açıklamalarda bulundu.

Youtube'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan AlexBexi isimli Youtuber ise, ekibine çok fazla kısa mesaj yolladığı bilinen Alman şansölyesine en sevdiği emojiyi sordu.

Merkel soruya, "Favori emojim "gülenyüz". Eğer gerçekten iyi bir günse, kalpli olan. Kötü bir günse, asık suratlı olan." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:43
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  5. AlexBexi
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