Merkel Donald Trump’ı dostluktan çıkardı

24 Eylül’de düzenlenecek seçimler için dün açıklanan yeni programda, ‘dost’ sözcüğünün yerini ‘ortak’ aldı. ‘İyi ve mutlu yaşadığımız bir Almanya için’ başlıklı programda, ABD için ‘Almanya’nın Avrupa dışındaki en önemli ortağı’ denildi.

Programda, ‘ABD’yle tarihsel ilişkilerden’ söz etmekle yetinildi.