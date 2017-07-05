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Merkel Donald Trump’ı dostluktan çıkardı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerilim seçim programına da yansıdı. Merkel’in partisinin eylül seçimleri için hazırladığı yeni programda artık ABD’den ‘dost’ diye söz edilmiyor.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:14
Merkel Donald Trump’ı dostluktan çıkardı

24 Eylül’de düzenlenecek seçimler için dün açıklanan yeni programda, ‘dost’ sözcüğünün yerini ‘ortak’ aldı. ‘İyi ve mutlu yaşadığımız bir Almanya için’ başlıklı programda, ABD için ‘Almanya’nın Avrupa dışındaki en önemli ortağı’ denildi.

Programda, ‘ABD’yle tarihsel ilişkilerden’ söz etmekle yetinildi.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:14
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