Merkel, Donald Trump'a 'yol gösterdi'

Başbakan Merkel, Alman "Handelsblatt" gazetesinin düzenlediği sohbet toplantısında uluslararası gündemi değerlendirirken, ABD’nin giderek içe kapanması, uluslararası sorunların çözümüne ilgisini kaybetmesi konusunda endişelerini dile getirdi.

Amerikan halkının bir kısmının artık devletten, dış politikadan daha fazla kendileriyle ilgilenilmesini istediğini aktaran Merkel, bu nedenle vatandaşların "önce Amerika" sloganıyla seçimlere katılan Donald Trump'a oy verdiğini ifade etti.

GLOBALLEŞME MESELESİ

Amerikalıların bir kısmının işsizlik ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi sorunlardan şikayetçi olduklarını, globalleşmenin kendilerine bir faydası olduğuna inanmadıkları için böyle tercih yaptıklarını belirten Merkel, "Benim globalleşme anlayışım çok farklı. Amerikan yönetiminin anlayışı seçim döneminde de genel olarak da biz büyümek durumundaysak diğerleri küçülmeli gibi bir düşünce. Bence bu, bizim globalleşme için sahip olmamız gereken bir anlayış değil. Anlayışımız, globalleşmede hepimizin kazanabileceği şeklinde olmalı." diye konuştu.

AMERİKA'YI ÇÖZÜMLERE KATKI SAĞLAMAYA DAVET ETTİ

Merkel, ABD’nin içe kapanmaması, uluslararası sorunların çözümüne katkı vermesini istedi.

Merkel, şu görüşlere yer verdi: "Amerika eğer kendi sınırları ötesinde de var olmazsa, gerçek anlamda büyük olamaz. Sadece kendisi ile ilgilenen ve dünyada hiç bir şeyle ilgilenmeyen bir Amerika,hiç bir zaman büyük ve olağanüstü bir Amerika olmayacaktır. Bu nedenle ben globalleşmenin hepimizin faydalanabileceği bir imkan olduğunu savunmaya devam edeceğim. Ancak her halükarda ABD'de de değişikliklerin olması gerekir."

KUZEY KORE MESELESİ

Kuzey Kore ile tırmanan gerginliğin bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği şeklindeki bir soruya karşılık da Merkel, bu konuda askeri bir çözüm olamayacağını, yeniden görüşmelere dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Merkel, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kuzey Kore konusunda askeri bir çözüm görmüyorum. Bunu tamamen yanlış buluyorum. Diplomatik imkanlardan henüz yeterince faydalanılmadığına inanıyorum. Hepimiz, Çin, Japonya ve Güney Kore de Kim Jung İl gibi birine sınırlarının gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bence bunu dünya ülkeleri askeri yöntemlere başvurmadan da yapabilir. Bunu yapabiliriz."

Almanya'nın bu sorun ile ilgili olarak bir arabuluculuk rolü üstlenip üstlenemeyeceği sorusu üzerine ise Merkel, bu konuda AB ülkelerinin birlik içinde hareket etmesini ve genel olarak ortak bir dış politika geliştirebilmesini arzuladığını söyledi.

ÇİN İLE İLİŞKİLER

Merkel, Çin Halk Cumhuriyeti'nin hızla geliştiğini ve dünyada güç dengelerinin değişmeye başladığına da işaret ederek, Almanya'nın teknolojik gelişmelere, dijitalleşmeye kayıtsız kalması durumunda gelecekte büyük ülkeler için önemini yitireceğini de kaydetti.