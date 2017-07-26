Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Merkel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kopya çekti

ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi, Almanya yaklaşan seçimler öncesi Angela Merkel'in hazırlattığı afişi analiz etti.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 19:39
Merkel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kopya çekti

Almanya’da 24 Eylül tarihinde yapılacak genel seçimler için kampanyalara yavaş yavaş start veriliyor. Washington Post gazetesi Angele Merkel’in seçimler için hazırlattığı afişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump’u örnek aldığını yazdı.

Washington Post, Angela Merkel’in, "İçinde iyi ve severek yaşanan bir Almanya için" sloganıyla hazırlanan afişinde Erdoğan ve Trump’un seçmenlerine verdiği mesajla benzeşen yönler olduğunu yazdı. Washington Post dünyanın diğer ülkelerinde kampanyalarda vatan sevgisinin sıkça kullanılan bir motif olduğunu ve bunun da normal olduğunu ancak Almanya’da bu duyguyu ifade etmenin negatif çağrışımlar yaptığını yazdı. 

Yeni kampanya ile bu tutumun yavaş yavaş değiştiğini belirten gazete afişi hazırlayan Jung von Matt isimli ajansın yetkililerinin Almanya’da da bir zihniyet değişiminin yaşandığını ve Almanya’yı sevmenin artık makul karşılandığını yazdı.

Haberde, ajansın bu kampanyada örnek olarak Trump ve Erdoğan’ın örnek aldığı ve  vatan sevgisi temasına aşırı sağcıların tekelinden kurtarmayı amaçladığı vurgulandı. Angela Merkel’in de bu afişi çok beğendiği bildirildi.  

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 19:39
  1. Erdoğan
  2. almanya
  3. merkel
  4. Recep tayyip erdoğan
  5. angela merkel
  6. trump
  7. donald trump
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'da bir ton uyuşturucu ele geçirildi
    1. Sakarya'da bir ton uyuşturucu ele..
    2. Merkel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kopya..
    3. Araplar o bölgeye gelmeye başladı
    4. İran'dan Van'a kaçmaya başladılar
    5. Çocukları tutuklamaya başladılar
    6. FETÖ'den gözaltına alınmıştı! Tahliye..
    7. Her yerde aranıyorlardı! Kaçarken..
    8. Alman ordusuna ait helikopter düştü!
    9. İran’dan Mısır’a Kudüs tiyatrosu!
    10. Siyonist İsrail'e gözdağı verdiler...
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım..
    12. CIA başkanı ağzından kaçırdı: Hükümeti..
    13. Bombalar onu kör etti... Türkiye'ye..
    14. Sis bulutu dağılınca ''Ölüm makinesi''..
    15. Terim istifa etti, Galatasaray uçuşa..
    16. FETÖ'den Almanya'ya ispiyonculuk..
    17. Trump'tan sert çıkış: Onun hayranı..
    18. Arda'dan Fatih Terim için imalı mesaj
    19. Korkunç olay! Bez bebek yerine gerçek..
    20. Balıkları öldüren adama 4 ay hapis!
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! 'Çocuklara tecavüz serbest'
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! 'Çocuklara tecavüz serbest'
    FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    Dışişleri'nden flaş açıklama: Türkiye'nin üyeliği onaylandı
    Dışişleri'nden flaş açıklama: Türkiye'nin üyeliği onaylandı