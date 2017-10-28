Merih Demiral, Portekiz’de parlıyor

Fenerbahçe altyapısında oynarken 2016 yazında Alcanenense takımından gelen teklifi kabul eden ve bedelsiz olarak Portekiz'in yolunu tutan Merih, bu sezon başında Sporting Lizbon'a 5 yıllık imza attı. Sporting Lizbon'un B takımında forma giyen Merih'i almak isteyenler artık 45 milyon Euro'yu gözden çıkarmak zorunda… Güçlü fiziği ile dikkat çeken 1.92 boyundaki genç stoper, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Merih Demiral'ın gelecek sezon Sporting Lizbon'un as takımında forma giymesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

MERİH DEMİRAL KİMDİR?



5 Mart 1998'de Kocaeli'de doğdu. 1.92 boyunda. Düzgün fiziği, agresif oyun tarzı ve atletizmiyle dikkatleri çekti. Alcanenense'de çıktığı 18 maçta Portekiz'in Braga, Benfica ve Nacional takımlarının dikkatini çekti ama o altyapısıyla ünlü Sporting Lizbon'u seçti. Alt yaş gruplarında Türkiye forması giyen Merih, son olarak 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynadı.