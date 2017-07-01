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Meriç Nehri yatağı tam gaz temizleniyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 2016 yılında başlattığı Kanal Edirne ve Meriç Yatak Temizliği, Kıyı Tahkimatı projeleri tam gaz devam ediyor.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:55
Meriç Nehri yatağı tam gaz temizleniyor

2014 ve 2015 yıllarında Meriç ve Tunca nehirlerinin su debilerinin taşması ile kent genelinde sel ve su taşkınları yaşanmış. 5 bin kişinin yaşadığı ve Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi sakinleri günlerce, evlerinde mahsur kalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat talimatıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından devreye sokulan ‘Kanal Edirne ve Meriç Yatak Temizliği, Kıyı Tahkimatı’ projeleri ile yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Meriç Nehrindeki kıyı tahkimatı ve temizleme çalışmaları son sürat devam ederken, Kanal Edirne çalışmalarında yüzde 70’lik seviler tamamlandığı bildirildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:55
  1. Edirne
  2. Recep Tayyip Erdoğan
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  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Tunca
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  9. Karaağaç
  10. Meriç
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